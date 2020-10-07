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【十一黃金周】國慶檔電影票房破30億 入場人數有望超去年

經濟脈搏 16:06 2020/10/07

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疫後首個國慶長假，內地電影業呈現良好的復甦勢頭，截至周二（6日）上午，國慶檔電影的總票房已突破30億元（人民幣，下同）大關，其中《我和我的家鄉》、《姜子牙》2部便貢獻超過25億。另外，今年長假頭3天，全國入場觀影人次已達到5000萬人，整體有望超越去年的1.17億人，再創新高。

《我和我的家鄉》有望成為國慶檔期的大贏家

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內媒引述電影業人士指，國內疫情基本平穩，客觀上具備電影行業加速恢復的基礎，被壓抑的觀影需求，加上長假效應，理論上能夠引起一波觀影高潮。證券商研究報告則指，今年國慶檔電影的總票房估計在40.6億元至51.1億元之間。按去年總票房44.66億計算，今年至少恢復去年的92.3%，甚至超出16.1%。

動畫電影《姜子牙》大受歡迎

國內電影業今年上半年因新冠肺炎疫情遭受巨大衝擊，各地片商、戲院暫停營業，製片和宣發基本停滯，估算全年票房損失將超過300億元。另在長假開始之前，全國票房已連續錄得4周下跌。報道指，中國銀幕數全球第一，電影業根基雄厚，仍處於高速發展的黃金時期，觀眾不會輕易離場。

【十一黃金周】內地多個省份 接待遊客人次按年恢復8成以上

【十一黃金周】旅遊市場復甦？內媒揭國內遊3個「假高端」

責任編輯：陳建錫

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