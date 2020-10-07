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【十一黃金周】消費報告揭「十一」3趨勢 國慶假期似過年

經濟脈搏 16:11 2020/10/07

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中秋國慶黃金周接近尾聲。阿里巴巴發布《2020「十一」假期消費出行趨勢報告》，指出今年黃金周呈現3大趨勢：團圓成主題，家人聚起來；出遊高漲，大家動起來；消費情緒旺盛，中國經濟活起來。

家庭出游成主題

據新華社報道，疫情之後，家人團圓的意義非比尋常，與往年相比，家庭團聚式出遊在黃金周受到更多人青睞。

首先是家庭出遊。「飛豬」平台數據顯示，今年「十一」，家庭出游的人群居多，購買3人（含）以上機票的人數比端午假期漲了160%。更適合全家出遊選擇的房車預訂量按年漲77%，親子門票預訂量按年漲30%，無怪乎有人稱「這個國慶像過年」。

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還有團聚式觀影。阿里大文娛數據顯示，對比復工後，今年國慶檔3人以上套票訂票數佔比增長68%。適合全家一起觀賞的動畫電影《姜子牙》票房已超過11億（約12.6億港元），較去年國慶檔動畫電影，票房與觀影人數分別激增1254%、1102%。今年「十一」，國內日均觀影人次較復工後增長577%，平均上座率增長也達到244%。

在餐飲方面，「十一」期間，在新零售平台「盒馬」上直接訂購半成品菜及熟食成為聚餐新潮流。

線上科技改善線下體驗 

科技的發展，尤其是外賣、跑腿平台，以及網絡租賃服務，還改變了遊客出行的方式和品質。

今年「十一」期間，送往酒店、景區等旅行場所的洗護用品、母嬰產品等銷量按年增長2倍以上，充電器、充電線等電子配件訂單量更是大增超過4倍。有遊客抵達成都機場時發現忘帶毛巾，用「餓了麼」下單，毛巾比人早一步抵達酒店。還有不少人通過「餓了麼」代跑腿業務，實現餐廳代排隊，甚至下單代買景區門票、電影票。

此外，支付寶上搜索「租相機」和「租充電寶」的次數分別達到「五一」的1.2倍和1.4倍，網絡租賃讓「輕出行」成為旅行新時尚。

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縣域市場被激活

有數據顯示，從年齡來看，95後首次成為黃金周全國出遊主力，佔比30%排名第一。從地域來看，三綫及以下城市出遊人次佔比達60%，人均花費增長55%。縣域市場的消費前景被看好。

「十一」假期，53%的商用電器賣向縣域市場，48%的購買者來自小鎮用戶。商用爐灶按年增長3855%；商用爆米花機按年增長93%；商用香腸/熱狗機按年增長88%，大量商用電器成為小鎮店中的新設備，體現了創業者對縣域市場消費滿滿的信心。

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另外，由於疫情阻礙出境遊的步伐，進口消費加速線上化。「十一」前4日與「五一」前4日相比，整體大盤增長超過40%，日本小林制藥洗眼液清涼度3.5度（2瓶裝）實現超3,000倍增長。在考拉海購「趕集」上，香港SASA官方海外旗艦店增幅334%，新加坡美妝集合零售店NOVELA增幅412%。

責任編輯：尹航

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