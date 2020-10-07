  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iPhone 12真身未公布　山寨機已從華強北賣到英聯邦（組圖，有片）

經濟脈搏 18:42 2020/10/07

分享：

蘋果（Apple）公布下周二（10月13日）舉行產品發布會，新一代iPhone 12預計將正式推出。而在中國市場，往往是正版未問世，山寨機先行；今次亦不例外，內地多個網站早前已紛紛發布開箱影片或組圖，宣布山寨iPhone 12登場，其中山寨iPhone 12 Pro售價150美元、也就是約1100港元左右，是正版的十份一多一點。

當然，無論山寨iPhone 12 Pro也好、iPhone 12也好，其規格肯定比正版相距甚遠，因此價格比較似乎沒實質意義。

只要搜尋一下，內地網站近期已湧出林林總總山寨機，坦白承認自己冒充iPhone 12，甚至侵權貼上蘋果的標誌。內地一個電子產品網站更早在3個月前，已刊出組圖和文章，「開箱」介紹iPhone 12 Pro手機。

其中一款山寨iPhone 12  三個月前登場

報道指，由於iPhone 12 Pro真身還未亮相，因此廠商只是根據傳聞打造出這款山寨機，在內地生產。

將包裝盒蓋子拆卸後，可以看到一款黑色機身的iPhone 12 Pro山寨機，果然與傳聞中一樣，配備了四鏡頭，但鏡框部分並沒有出現激光掃描儀－－報道沒說明是否每個鏡頭都可使用，抑或部份只是裝飾。機身後背的蘋果Logo更加居中，iPhone字樣取消了，設計與新款iPhoneSE類似。

iPhone 12真身未公布　山寨機已從華強北賣到英聯邦

iPhone12│蘋果下周二舉行發布會　iPhone 12勢登場

    點擊圖片放大
    +11
    +10

除了說明書外，iPhone12Pro山寨機下面就是充電器和耳機線等配件。據稱，由於今年蘋果為了控制成本，很可能會將這2個配件給取消；但這款山寨iPhone 12 Pro卻保留了。

值得一提的是，這款山寨iPhone12Pro雖然是內地製造，但實際遠銷外國，因此開箱介紹的充電器插頭似乎是歐洲的，報道更說。這款手機實際已賣到英聯邦國家。

【iPhone 12】萬元獎金出勇夫？富士康「夜鷹模式」趕製iPhone 12 

【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？

iPhone 12 Pro山寨機的機身後背材料是玻璃，不過是磨砂玻璃。從去年iPhone 11 Pro開始，蘋果就首次採用了午夜綠款色，就是這種磨砂材質，手感其實比光滑的玻璃後蓋要更舒服。

再來仔細觀察下iPhone12Pro山寨機邊框，根據傳聞中的設計，採用了不鏽鋼磚塊式邊框。這個設計其實是iPhone4經典設計，今年4款iPhone12真機很可能都會採用。SIM卡槽位置也與音量鍵、靜音鍵都在同一側，這個細節變化非常明顯。

不是用iOS系統  卻盜用iOS的名字

值得注意是，iPhone 12 Pro山寨機畢竟沒有iOS14系統，因此開機大約耗時2分鐘左右。開機後發現螢幕顯得很暗，色彩不夠鮮艷。而且螢幕材質無法採用OLED面板，因此整體顯示效果非常差勁。額頭部分的劉海非常寬敞，並沒有像傳聞中那樣縮短。

傳蘋果推中國版iPhone　12，不支持5G售4400人幣

iPhone 12 上市倒數 邊隻股最能共富貴？

進入系統設置後，iPhone 12 Pro會顯示iOS13.5.1操作系統，存儲空間為512G，並且已經使用了大約100G左右。也就是說，連iOS的名字都盜用了。

大多數山寨iPhone都會有AppStore，不過並不能使用，甚至無法打開。而這款iPhone 12 Pro山寨機打開後，會顯示各類app應用，界面也與AppStore一致，唯一的區別就是無法下載。想要下載軟件，就只能打開Google應用商店。也就是說，這iPhone 12 Pro山寨機的AppStore只是擺設。

照相質素不佳 AppStore是偽裝不能用

打開相機功能後，這款iPhone 12 Pro山寨機竟然最高可以支持10倍光學變焦，但拍出來的照片質素欠佳。

另一方面，網上也出現了其他iPhone 1或iPhone 12 Pro的山寨`機開箱影片，部份說可在深圳華強北－－電子商品市場的指定商店購買，但不知各款是否同出一轍。售價方面，有iPhone 12 Pro開價150美元，即約1100港元左右，

而外界估計，即將開賣的4款蘋果iPhone 12系列機，價格約649至1399美元，折合港幣5000至1萬元不等。

山寨iPhone 12 Pro開箱（一）

山寨iPhone 12 Pro開箱（二）

山寨iPhone 12 Pro開箱。

內地現山寨美心榮華月餅 成本45賣340元產業鏈曝光（組圖，有片）

美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國

「樂拼」山寨樂高LEGO　主犯罕被重囚6年罰款過億

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

「樂拼」山寨樂高LEGO　主犯罕被重囚6年罰款過億
2020/09/03
「樂拼」山寨樂高LEGO　主犯罕被重囚6年罰款過億
美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國
2020/09/23
美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國
內地現山寨美心榮華月餅 成本45賣340元產業鏈曝光（組圖，有片）
2020/09/25
內地現山寨美心榮華月餅 成本45賣340元產業鏈曝光（組圖，有片）
iPhone 12真身未公布　山寨機已從華強北賣到英聯邦（組圖，有片）
今日
iPhone 12真身未公布　山寨機已從華強北賣到英聯邦（組圖，有片）
創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 開箱 中國市場 經濟 商品 軟件 硬件

下一篇文章

【十一黃金周】阿里消費報告揭「十一」3趨勢 國慶假期似過年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】支付寳創立僅17年 螞蟻集團如何改變内地人生活習慣？
【螞蟻上市】支付寳創立僅17年 螞蟻集團如何改變内地人生活習慣？
【中美芯片戰】自給自足不到10% 「缺芯」困境恐蔓延汽車業？
【中美芯片戰】自給自足不到10% 「缺芯」困境恐蔓延汽車業？
六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？
六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？
【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖
【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯押錯注
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯押錯注
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷