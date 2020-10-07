iPhone 12真身未公布　山寨機已從華強北賣到英聯邦（組圖，有片）

蘋果（Apple）公布下周二（10月13日）舉行產品發布會，新一代iPhone 12預計將正式推出。而在中國市場，往往是正版未問世，山寨機先行；今次亦不例外，內地多個網站早前已紛紛發布開箱影片或組圖，宣布山寨iPhone 12登場，其中山寨iPhone 12 Pro售價150美元、也就是約1100港元左右，是正版的十份一多一點。

當然，無論山寨iPhone 12 Pro也好、iPhone 12也好，其規格肯定比正版相距甚遠，因此價格比較似乎沒實質意義。

只要搜尋一下，內地網站近期已湧出林林總總山寨機，坦白承認自己冒充iPhone 12，甚至侵權貼上蘋果的標誌。內地一個電子產品網站更早在3個月前，已刊出組圖和文章，「開箱」介紹iPhone 12 Pro手機。

其中一款山寨iPhone 12 三個月前登場

報道指，由於iPhone 12 Pro真身還未亮相，因此廠商只是根據傳聞打造出這款山寨機，在內地生產。

將包裝盒蓋子拆卸後，可以看到一款黑色機身的iPhone 12 Pro山寨機，果然與傳聞中一樣，配備了四鏡頭，但鏡框部分並沒有出現激光掃描儀－－報道沒說明是否每個鏡頭都可使用，抑或部份只是裝飾。機身後背的蘋果Logo更加居中，iPhone字樣取消了，設計與新款iPhoneSE類似。

iPhone 12真身未公布 山寨機已從華強北賣到英聯邦

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除了說明書外，iPhone12Pro山寨機下面就是充電器和耳機線等配件。據稱，由於今年蘋果為了控制成本，很可能會將這2個配件給取消；但這款山寨iPhone 12 Pro卻保留了。

值得一提的是，這款山寨iPhone12Pro雖然是內地製造，但實際遠銷外國，因此開箱介紹的充電器插頭似乎是歐洲的，報道更說。這款手機實際已賣到英聯邦國家。

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iPhone 12 Pro山寨機的機身後背材料是玻璃，不過是磨砂玻璃。從去年iPhone 11 Pro開始，蘋果就首次採用了午夜綠款色，就是這種磨砂材質，手感其實比光滑的玻璃後蓋要更舒服。

再來仔細觀察下iPhone12Pro山寨機邊框，根據傳聞中的設計，採用了不鏽鋼磚塊式邊框。這個設計其實是iPhone4經典設計，今年4款iPhone12真機很可能都會採用。SIM卡槽位置也與音量鍵、靜音鍵都在同一側，這個細節變化非常明顯。

不是用iOS系統 卻盜用iOS的名字

值得注意是，iPhone 12 Pro山寨機畢竟沒有iOS14系統，因此開機大約耗時2分鐘左右。開機後發現螢幕顯得很暗，色彩不夠鮮艷。而且螢幕材質無法採用OLED面板，因此整體顯示效果非常差勁。額頭部分的劉海非常寬敞，並沒有像傳聞中那樣縮短。

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進入系統設置後，iPhone 12 Pro會顯示iOS13.5.1操作系統，存儲空間為512G，並且已經使用了大約100G左右。也就是說，連iOS的名字都盜用了。

大多數山寨iPhone都會有AppStore，不過並不能使用，甚至無法打開。而這款iPhone 12 Pro山寨機打開後，會顯示各類app應用，界面也與AppStore一致，唯一的區別就是無法下載。想要下載軟件，就只能打開Google應用商店。也就是說，這iPhone 12 Pro山寨機的AppStore只是擺設。

照相質素不佳 AppStore是偽裝不能用

打開相機功能後，這款iPhone 12 Pro山寨機竟然最高可以支持10倍光學變焦，但拍出來的照片質素欠佳。

另一方面，網上也出現了其他iPhone 1或iPhone 12 Pro的山寨`機開箱影片，部份說可在深圳華強北－－電子商品市場的指定商店購買，但不知各款是否同出一轍。售價方面，有iPhone 12 Pro開價150美元，即約1100港元左右，

而外界估計，即將開賣的4款蘋果iPhone 12系列機，價格約649至1399美元，折合港幣5000至1萬元不等。

山寨iPhone 12 Pro開箱（一）

山寨iPhone 12 Pro開箱（二）

▲ 山寨iPhone 12 Pro開箱。

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責任編輯：鄧國強

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