美印高官10月密密見 或簽一協議牽制中國

中美關係惡化之際，美國加快部署印太戰略。據印度傳媒報道，美印官員本月互動急增，或就地理空間合作簽署協議，這讓印度向美國採購的MQ-9B無人機等，有能力精準打擊敵人。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，繼美國國務卿蓬佩奧與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），本月6日在日本的「四方安全對話」上會晤後，美國常務副國務卿（Stephen Biegun）本月中旬將到印度，鞏固雙邊關係。隨後美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、印度防長辛格（Rajnath Singh）與兩國外長將出席本月26至27日舉行的「2+2對話」。

報道指出，雙方預計在「2+2對話」中簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA）。據了解，該協議將允許印度使用美國提供的全球地理空間資料，來提高巡航和彈道導彈打擊目標的準確性。分析認為，這將有助印度在中印、印巴邊界及印度洋的威懾能力。

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該協議是美印4項軍事通訊基礎協議的最後一項。此前，美印已簽署3項協議，雙方可使用對方的某些軍事設施進行加油和補給，並可交換關於印太地區海陸威脅的軍事情報。

另外，美印「2+2對話」期間，預計也將討論中方在南海、台海及中印邊境的軍事行動，尤其中印邊境緊張未完全緩解。

責任編輯：林佩怡

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