  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美印高官10月密密見 或簽一協議牽制中國

國情動向 18:39 2020/10/07

分享：

中美關係惡化之際，美國加快部署印太戰略。據印度傳媒報道，美印官員本月互動急增，或就地理空間合作簽署協議，這讓印度向美國採購的MQ-9B無人機等，有能力精準打擊敵人。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，繼美國國務卿蓬佩奧與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），本月6日在日本的「四方安全對話」上會晤後，美國常務副國務卿（Stephen Biegun）本月中旬將到印度，鞏固雙邊關係。隨後美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、印度防長辛格（Rajnath Singh）與兩國外長將出席本月26至27日舉行的「2+2對話」。

報道指出，雙方預計在「2+2對話」中簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA）。據了解，該協議將允許印度使用美國提供的全球地理空間資料，來提高巡航和彈道導彈打擊目標的準確性。分析認為，這將有助印度在中印、印巴邊界及印度洋的威懾能力。

蓬佩奧啟程訪日 聚焦「亞洲北約」議題

印度成功測試高超音速飛行器 加入中美俄俱樂部

中國副外長斥美南海挑事 拉攏日印澳搞反華小圈子

蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移

該協議是美印4項軍事通訊基礎協議的最後一項。此前，美印已簽署3項協議，雙方可使用對方的某些軍事設施進行加油和補給，並可交換關於印太地區海陸威脅的軍事情報。

另外，美印「2+2對話」期間，預計也將討論中方在南海、台海及中印邊境的軍事行動，尤其中印邊境緊張未完全緩解。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】蓬佩奧啟程訪日 料聚焦「亞洲北約」議題
2020/10/05
【中美角力】蓬佩奧啟程訪日 料聚焦「亞洲北約」議題
印度成功測試高超音速飛行器 加入中美俄俱樂部
2020/09/08
印度成功測試高超音速飛行器 加入中美俄俱樂部
【中美南海角力】中國副外長斥美南海挑事 拉攏日印澳搞反華小圈子
2020/09/03
【中美南海角力】中國副外長斥美南海挑事 拉攏日印澳搞反華小圈子
【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移
2020/07/23
【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移
【蓬佩奧約翰遜】美英全球戰略圍堵中國：我們需要印度澳洲
2020/07/22
【蓬佩奧約翰遜】美英全球戰略圍堵中國：我們需要印度澳洲
中印關係 政治 地緣政治 國防 軍事 蓬佩奧 中美關係 兩岸關係 中國 日本

上一篇文章

罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話

下一篇文章

英外相：不排除英國因新疆議題 杯葛2022年北京冬奧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）
【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權
【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議