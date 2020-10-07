【十一黃金周】假期前10噸免稅品已運抵 海南免稅店5天賣6億元

中秋國慶黃金周期間，內地民眾購物慾大漲。假期前5天，海南離島免稅購物金額5.3億元（約6億港元），按年增136.9%。免稅店也做好了充分準備，雙節到來前10噸免稅品就已運抵海南。

消費者轉向「國內遊」 帶火免稅店經濟

據央視報道，上午10點半， 海南三亞國際免稅城已迎來大批遊客。遊客「買買買」熱情高漲，免稅店在雙節到來前也做好了充分准備。在節前，10噸免稅品就已運抵海南。為了調動消費者購買熱情，三亞國際免稅城、海口日月免稅店、博鰲免稅店還推出優惠福利和抽獎促銷活動，並延長營業時間。

遊客稱，這裡化妝品品種較齊全，價格比國內專櫃便宜。

中免集團三亞市內免稅店有限公司副總經理高岩表示，在備貨方面，已加大跟品牌的磋商力度，全力保障貨源，加大了店面的流程優化，更好地惠及客戶，讓他們有更好的購物環境和體驗。

據海口海關統計，10月1至5日，海口海關共監管海南離島免稅購物金額5.3億元（約6億港元）、旅客8.2萬人次、件數54萬件，按年分別增長136.9%、34.8%、86.2%。

今年7月，海南離島免稅政策迎來重大調整，額度提高至10萬元。免稅商品種類也不斷擴大，增加了電子消費產品等7類消費者青睞商品。受額度提升、產品品類豐富的影響，暢游免稅店，已成為遊客選擇海南的又一助力點。

責任編輯：尹航

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