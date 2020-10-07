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【中國樓市】北京「銀十」加速搶客戶 開發商：本月必須清盤

經濟脈搏 22:48 2020/10/07

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內地步入「金九銀十」傳統樓市旺季，惟上月不少開發商銷售表現欠佳，「銀十」搶收進度加速。據內媒，北京地區很多新房樓盤都推出大手筆的優惠活動，8.5折左右的樓盤比比皆是。有開發商稱總部已下達任務：「這個月必須清盤」，所以只要是有意向的客戶，價格都可以談。

銷售人員花樣送禮物搶客戶

據中國證券報，對北京地區新房市場調研發現，不少前期開盤的新房項目為盡快實現清盤，「十一」期間降價力度較大，很多樓盤相比備案價的折扣低於8.5折。部分售樓盤推出一口價房源，由於比市場價格低出不少，推出便秒光（售罄）。

有大興區一樓盤的銷售人員介紹，南北通透、面積在89平方米左右的大兩房單位在2018年開盤時賣475萬元（人民幣，下同）左右，國慶期間作為一口價房源賣410萬元左右，還贈送車位和地下儲藏室。純南向、面積在89平方米左右的小三居開盤時賣500萬元左右，目前一口價只要430萬元，但沒有車位和地下儲藏室。如果不挑樓層，價格還能再低。

上述樓盤開發商稱，「這個月必須清盤，這是開發商總部下達的任務。所以只要有意向客戶，價格都可以談。」

【中國樓市】北京半數新樓盤打折 成交面積按年跌18%

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【中國樓市】「三道紅線」影響下 內地房企融資規模減約四分一

【中國樓市】內地前8月樓市調控368次 「金九銀十」會否泡湯？

除大興區外，「十一」期間，北京地區很多新房樓盤都推出了大手筆的優惠活動，8.5折左右的樓盤比比皆是。很多頭部中介轉型代理新房樓盤，在國慶假期大力度推銷。看房即送大閘蟹、送月餅的宣傳鋪天蓋地。

中介稱，不敢在微信朋友圈直接發8.5折的優惠，怕被老客戶罵。只敢發送大閘蟹、送月餅看房的活動。很多人為了這些小禮品去看房，到了實地發現，很多房源9月份還是原價，現在確實只要8折。

責任編輯：尹航

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