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【特朗普確診】特朗普一病好即拍片：中國要付巨大代價

國情動向 10:12 2020/10/08

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美國總統特朗普被指已逾24小時沒有新冠肺炎徵狀，他在當地時間周三（7日）在白宮拍片稱，自己確診是上天恩賜，因禍得福，得以親身試驗藥物。他在承諾向確診民眾提供免費藥物時，藉機再向中國開火，指受感染的美國民眾沒有錯、錯的是中國的錯，揚言「中國必須為此付出巨大代價」。

中方已多用不同表述，表達同一立場：中國及時通報疫情，美方勿自己將抗疫不力的結果，歸咎於別國。

特朗普5日傍晚出院返回白宮繼續接受治療，經過逾一天休養後，周三首度公開露面，他在橢圓形辦公室外錄製一段4分53秒的影片，向外界展現自己復原良好。

特朗普：我患肺炎是因禍得福

特朗普第一句就表示，「也許你認出我了，這是你們最愛戴的總統」。他還將自己確診新冠肺炎，形容為上天的眷顧、「因禍得福（a blessing in disguise）」。


他也首度證實自己接受雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc）抗體藥物治療，並表示治療後立即感覺良好。特朗普入院期間接受多項藥物治療，許多都是仍在臨床實驗的藥物。

特朗普表示，他會緊急授權藥廠，並將藥物送達各醫院，讓確診民眾免費接受治療。他希望每個確診民眾都能獲得跟總統相同的醫療待遇。

至於疫苗，特朗普表示，包括強生公司（Johnson ＆Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞藥廠（Pfizer）的疫苗研發都已進入最後階段。

特朗普透露自己試用了多種藥物

他表示，希望讓民眾也能免費接受這些藥物治療，因為確診不是他們的錯，而是中國的錯，中國必須為此付出巨大代價，為他們的所作所為對美國與世界付出巨大代價。

I want to get for you what I got, and I am going to make it free. You are not going to pay for it. It's not your fault that this happened, it was China's fault, and China is going to pay a big price for what they did to this country, and what they have done to this world.

特朗普強調，中國要記住這一點。

責任編輯：鄧國強

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