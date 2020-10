【特朗普確診】特朗普一病好即拍片：中國要付巨大代價（有片，組圖）

美國總統特朗普被指已逾24小時沒有新冠肺炎徵狀,他在當地時間周三(7日)在白宮拍片稱,自己確診是上天恩賜,因禍得福,得以親身試驗藥物。他在承諾向確診民眾提供免費藥物時,藉機再向中國開火,指受感染的美國民眾沒有錯、錯的是中國的錯,揚言「中國必須為此付出巨大代價」。

中方已多用不同表述,表達同一立場:中國及時通報疫情,美方勿自己將抗疫不力的結果,歸咎於別國。

特朗普5日傍晚出院返回白宮繼續接受治療,經過逾一天休養後,周三首度公開露面,他在橢圓形辦公室外錄製一段4分53秒的影片,向外界展現自己復原良好。

特朗普:我患肺炎是因禍得福

特朗普第一句就表示,「也許你認出我了,這是你們最愛戴的總統」。他還將自己確診新冠肺炎,形容為上天的眷顧、「因禍得福(a blessing in disguise)」。

他也首度證實自己接受雷傑納隆藥廠(Regeneron Pharmaceuticals Inc)抗體藥物治療,並表示治療後立即感覺良好。特朗普入院期間接受多項藥物治療,許多都是仍在臨床實驗的藥物。

特朗普表示,他會緊急授權藥廠,並將藥物送達各醫院,讓確診民眾免費接受治療。他希望每個確診民眾都能獲得跟總統相同的醫療待遇。

至於疫苗,特朗普表示,包括強生公司(Johnson &Johnson)、莫德納(Moderna)、輝瑞藥廠(Pfizer)的疫苗研發都已進入最後階段。

特朗普透露自己試用了多種藥物

他表示,希望讓民眾也能免費接受這些藥物治療,因為確診不是他們的錯,而是中國的錯,中國必須為此付出巨大代價,為他們的所作所為對美國與世界付出巨大代價。

