【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

▲ 基辛格表示，中美必須為兩國競爭建立交戰規則，否則可能重演第一次世界大戰前，全球政治的不確定局面。

中美關係日益緊張，步向新冷戰之際，外界亦擔憂爆發熱戰。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）表示，中美必須為兩國競爭建立交戰規則，否則可能重演第一次世界大戰前，全球政治的不確定局面。

彭博報道，基辛格周三（7日）在一場視像研討會上稱，中美領導人必須要探討，超過哪個界限就不會再進一步威脅對方，然後找到在較長時間內落實這種政策的方法。

「你可以說這完全不可能，」但他指出，如果完全不可能，「我們將陷入類似於第一次世界大戰的局面」。

他認為，美國需要換一種新思維方式，來理解世界太複雜，沒有任何一個國家可以在戰略和經濟上，都有其他國家無法威脅的單方面優勢。

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97歲的基辛格，在尼克遜時期有份促成中美建交，當時是為了制衡蘇聯。他曾表示，要警惕中美新冷戰的可能，原因是技術進步重塑地緣政治格局。

現任美國國務卿蓬佩奧7月演講時，指出尼克遜對華接觸政策的不足，中國並沒有發生當時尼克遜寄望的改變。他又稱，「如果自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們」。他說，總統特朗普非常明確地表示，我們需要一個戰略，保護美國經濟，還有生活方式。「自由世界必須戰勝這個新暴政。」

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責任編輯：林佩怡

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