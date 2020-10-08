▲ 解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？

台海局勢緊繃，解放軍軍機在台灣一帶空域演訓有常態化趨勢。台灣「防長」嚴德發發佈，台軍今年以來為了應對，戰機升空已耗費255億新台幣（約69億港元）成本。這個數字對台軍費預費而言是「不大不小」，尚能負擔得起，可已是台灣傳媒早前預測金額6倍有多。考慮到解放軍現時向台海一帶派出軍機數量，佔整體可謂微不足道，台軍應對能力或已暴露重大缺口。

嚴德發周三（7日）公佈，解放軍今年以來軍機出動1,710架次「擾台」，進入台灣防空識別區，其中49架次飛越「台海中線」，而台灣空軍戰機至今已出動2,972架次應對，耗費成本約255億新台幣。

據台灣去年通過預算案，2020年軍費預算為3,580億新台幣（約967億港元）。今年8月通過預算案則訂出，2021年防預部門主管預算3,668億，另加新式戰機採購特別預算290億、非營業特種基金576億元，整體軍用開支預算達4,534億元新台幣（約1,226億港元）。

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對於台軍應對解放軍飛機耗費255億新台幣，台灣防務部門資深諮詢委員宋兆文表示，從財政上說，這是一筆不大不小的支出，台灣目前還能負擔得起。但宋兆文並不希望這種狀況會維持下去，他亦稱，相對來說，解放軍支出也會不低。「戰機只要一起飛，就會有損耗，會折舊。」

這個金額亦遠遠大於外界預期。台灣防預部門本周較早前公佈，台軍今年來累計出動空中戰備巡邏兵力4,132架次（包括執行聯合情監偵、戰備任務、常態聯合護漁、操演等任務）。台灣東森新聞、三立新聞、ETtoday等多家媒體報道，外界基於這個出動架次推算，並以每架次戰機飛行1小時成本約100萬新台幣計，成本為41億新台幣。

但實際上，單是應對解放軍的2,972架次，台軍已用了255億新台幣，是外界對4,132架次成本估算的6倍以上。

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若考慮到解放軍與台軍資源的對比，台軍所面臨壓力就更大。據台方公佈，解放軍軍機在台海活動，通常以是單架反潛機，或若干架戰機的形式進行，而較早前比較吸引眼球的，是9月19日解放軍各式共19架飛機越過「台海中線」。

這種規模使得台軍應接不暇，但對解放軍而言可謂仍然只處於非常低烈度的水平。外國軍事網站統計，解放軍戰鬥機、攻擊機、轟炸機等主力作戰飛機，數量在1,500架左右，而台軍則只有約300架戰鬥機。

遑論大陸軍費逾1.2萬億元人民幣，是台軍不可比。假如解放軍持續增加對台巡航強度，對台軍人員、裝備和成本而言，壓力恐怕難以承受。

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責任編輯：連兆鋒