被指「腦死亡」的北約尋求新戰略　稱應對中國崛起

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格7日表示，北約需要一個嶄新的戰略概念來應對新科技、恐怖主義和中國在全球崛起，以取代10年前提出的發展計劃。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年批評北約缺乏協調，正處於「腦死亡」狀態。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行的會議中表示，在馬克龍具爭議性言論引發部分「反思歷程」下，北約將修正戰略概念，即其面對威脅的總體陳述，及可能的回應方式。

史托騰柏格在「全球安全論壇」（GLOBSEC）指出：「在全球已從根本上改變之際，對北約而言，發展新戰略概念的時候已經到了。」他稱這項倡議為「北約2030」（NATO 2030）。

史托騰柏格呼籲北約30個成員國「發展新科技的共同原則和標準」，以因應有關運用大數據和網絡通訊的「顛覆性技術」造成的安全威脅。

此外，他也強調必須應付「中國崛起下全球權力平衡的根本改變」、更殘酷的恐怖主義形式，以及北約南方成員國、中東和北非更加不安定的局勢」。

中國崛起成為世界新主題下，北約2019年倫敦峰會聲明，首次將焦點放到中國，指中國崛起對北約既是機遇也是挑戰，北約需要予以應對。

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責任編輯：尹航

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