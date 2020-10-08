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【台海局勢】美國安顧問警告大陸勿試圖武統 促台灣變「箭豬」

國情動向 13:10 2020/10/08

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美國國安顧問奧布萊恩警告中國大陸，勿試圖武力收復台灣。

台海局勢持續緊張，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周三（7日）警告中國，不要試圖以武力收復台灣，「兩棲登陸出了名困難」，又強調美國的回應將有很多不明確的地方，並指台灣需要在軍事上變成「箭豬（porcupines）」。

中方多次以不同表述，表達同一立場，兩岸問題是中國內政，美方勿插手干預。

路透社報道，奧布萊恩出席內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）活動時稱，中國正大規模建設海軍，力度可能是德國在第一次世界大戰前，試圖與英國皇家海軍競爭以來從未見過的。

中國大舉建設海軍 想將美國趕出西太平洋

他表示，中國大舉發展海軍，其中一個目的是有能力將美國趕出西太平洋，以及在台灣進行兩棲登陸。但他強調，兩棲登陸出了名困難，因為中國大陸和台灣相隔160公里，而且島上鮮有適合於登陸的海灘。

被問到如果中國試圖收復台灣，美國有哪些選項時，奧布萊恩表示，有太多的模糊性。報道稱，關於美國會否出手保護台灣，奧布萊恩指的是美國長期的「戰略模糊」政策。

正值台海緊張升溫，解放軍近期增強在台灣附近的軍事活動。美國國務卿蓬佩奧近日接受日媒專訪時，被問到中國如果攻擊台灣，美國是否做好防衛台灣的準備。他回答說，美國將採一切措施緩和緊張情勢。

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「獅子一般不喜歡吃箭豬」 台要增防衛支出

奧布萊恩呼籲台灣增加防衛支出，推進軍事改革，向中國大陸表明動武的風險。他稱，台灣防衛支出僅佔GDP的1.2%，「你不能只花GDP的1%，同時希望對抗正在進行70年來最大規模軍事建設的中國大陸」。

他指出，台灣需要在軍事上把自己變成一隻「箭豬」，稱「獅子一般不喜歡吃箭豬」。

美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey），周二（6日）在美台國防工業視像會議表示，台灣計劃明年增加14億美元防衛支出還不夠，認為台灣需要投資於提升各方面能力，包括增加部署海防巡航導彈、水雷、快速攻擊艇、移動火砲以及高端偵察設備。

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台灣的國防部長嚴德發昨稱，防衛作戰主要靠自己，會加強防衛作戰能力以及防衛決心，畢竟自助才會人助。

中國國防部發言人任國強上月表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。他稱，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁制造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是痴心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚，強調解放軍有足夠能力，挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

責任編輯：林佩怡

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