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【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆

經濟脈搏 13:10 2020/10/08

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【華為禁令】蘋果大師教路華為絕處求生：把榮耀手機分拆

中美科技戰白熱化，美國最新封殺令恐令華為手機生產業務面臨「斷芯（芯片又稱晶片）」危機。但被稱為蘋果（Apple）業務最強分析師的郭明錤團隊認為，華為其實仍有突破美國圍堵的空間，避免多年經營的手機業務受重挫，其中包括可把華為副綫手機品牌「榮耀（Honor）」，自華為完全獨立出來，以讓其採購零組件可不受美國華為禁令限制。

來自台灣的郭明錤，目前是內地天風證券的分析師，他指出，華為若能出售榮耀品牌、使榮耀徹底獨立出來，可讓其突破美國針對華為的供貨和技術限制。

榮耀是華為副綫手機品牌

郭明錤指出，如此一來，原本被定位於中低階機型的榮耀在獨立後，還可發展高階機型，這將會是未來成長的關鍵。在適當的行銷下繼續維持中國使用者對榮耀品牌的認同，並穩定市佔率。

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郭明錤還表示，若真如此，小米將首當其衝，榮耀手機ASP與小米接近，所以對未來市佔率的影響最大，還有Oppo與vivo的發展也可能會低於市場預期。當然這些都只是假設，目前中國智能手機市場仍然面臨疫情威脅，新產品延遲或是消費能力疲軟等都還是重要風險。

榮耀是華為於2011年9月推出的副綫品牌，定位低於華為，直至2013年12月16日開始相對獨立運作。該品牌的產品包括智能手機、平板電腦、智能家居、智能穿戴裝置等，主要在互聯網市場銷售。根據市場研究機構GfK的數據，2017年第一季度，榮耀品牌在內地售出手機1052.5萬部，實現銷售額149.3億元人民幣，在內地互聯網手機品牌（網售）當中排名第一。

榮耀分拆出售　便不受「斷芯」禁令影響

不過近日也有內地媒體報導指出，華為目前的業務重心可能會轉而放在筆記型電腦上，雖然出貨量與手機不能相比，但此業務受禁令影響不大，有望成為華為新的金雞母。據傳華為內部已訂下新的銷售策略，今年目標預估將達600萬台，營收規模上看百億美元，且明年將會發力持續擴大。

而中國筆電龍頭聯想將可能受到威脅，目前華為筆電市佔率約 17%，而聯想為24%，其他廠商基本上都在10% 以下。

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知識庫：郭明錤是誰？

郭明錤是來自台灣的證券分析師，現供職大陸的天風國際證券。他擅長分析美國蘋果公司業務和產品銷售，曾有地表最強蘋果分析師之稱，但也有人不認同此「稱號」。

外國專門追蹤Apple爆料消息的網站「Apple Track」，此前發布一項調查，根據以往蘋果公布產品前，各爆料消息的內容及數量，與蘋果最終發布的資訊比較，評估各消息來源的準確度。

有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤是有上榜的，爆料準確率達76.4%，但他在名單上只是排第10，連5甲都不入。

至於最強之人，該媒體指知名Twitter匿名爆料人CoinX排名第一，準確率達到95.2%；另外，L0vetodream以90.5%的準確度排名第二。
 

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責任編輯：鄧國強 

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