【中美角力】美防長披露25年造艦計劃 艦隻數量增七成制衡中國

中美在海權上的角力不斷升級，針對中國海軍的快速發展，美國軍方、智庫及媒體近期多次「敲響警鐘」，要求政府作出反應。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周二（6日）出席國防智庫的會議時，在會上進一步披露美國海軍未來25年建設藍圖，稱海軍將在2045年前擁有至少500艘水面艦隻及潛艇，包括8至11艘航母、6艘輕型航母與約80艘攻擊潛艇，同時在艦隊作戰編制在作出改良，以對抗中國軍隊的現代化計劃，維持美國在海洋上的支配地位。

▲ 埃斯珀指航母仍是海權的像徵

埃斯珀在「戰略與預算評估中心」（CSBA）會議上公布「Battle Force 2045」的計劃，他指海軍將優先擴大核動力攻擊潛艦的部隊，自現有的51艘增加到70至80艘，確保水底作戰的優勢。維珍尼亞級潛艦的建造數量，應從今年1至2艘增至3艘以上，而艦齡較輕的部份洛杉磯級潛艦，將延長服役時間。他又指航母仍是海權的像徵，海軍需補強現有的傳統大型航母，估計維持8至11艘，並增建6艘輕型艘母。另海軍航空隊的編制會進行調整，增加更多無人載具。

▲ 增建攻擊潛艇將是美國海軍主要目標

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除此之外，海軍需增建60至70艘較小型的載人作戰艦隻，如當前正在進行的新型巡防艦計畫、50至60艘兩棲攻擊艦隻，以及70至90艘後勤艦隻，另外擴大無人艦隻與潛艇編制，用作執行鋪設與掃除水雷、擔任誘餌等任務。

埃斯珀表示，中國擬在2035年前完成軍隊現代化，並在2049年前全面完成部署。如果美國海軍在某些領域上停滯不前，中國屆時將擁有其美軍對等的實力。他承認上述計畫存在許多不確定性，包括人力、產量及預算的限制，軍方將先恢復現有艦隊戰備狀態，再讓部隊全面現代化及轉型，向相關願景邁進。

▲ 中國正大力發展海軍

美國國防部今年9月發表《2020中國軍力報告》，指出解放軍已在部份領域趕上，甚至超越美軍，尤其在海軍建模方面，中國已擁有世界上最大規模海軍，包括約350艘艦隻和潛艦。相比之下，美國海軍艦隻仍不到300艘。另外，中國所擁有的核彈頭數量，將在10年內倍增至400枚。中國國防部隨即批評有關報告企圖「抹黑」解放軍、妄議中國國防和軍隊現代化發展，強調近年多次對外發動戰爭的美國才是「世界和平的破壞者」。

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責任編輯：陳建錫

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