【兩岸角力】印媒刊台灣雙十節廣告 中使館致函強調「一個中國」

有印度傳媒因刊登台灣雙十節廣告,收到中國駐印度大使館發信,期望能夠遵守一個中國原則,強調台灣是中國的一部分,台灣地區的領導人不應被稱為「總統」。

因應疫情,駐印度的台北經濟文化中心未有舉辦雙十節慶祝活動,改在報章刊登廣告,並與印度電視台合作播出台灣專題報道。

一名印度記者在Twitter發布署名為中國駐印度使館的信函,信中稱,有關報道提及「台灣國慶」,是違反「一中」原則;世上只有一個中國,印度媒體不應稱台灣是一個國家,也不應稱「台灣地區領導人」為總統,以免向公眾傳遞錯誤訊息。

We hope Indian media can stick to Indian government’s position on the Taiwan question and do not violate the One-China principle. In particular, Taiwan shall not be referred to as a ‘country (nation)’ or ‘Republic of China’ or the leader of China’s Taiwan region as ‘President’, so as not to send the wrong signals to the general public.