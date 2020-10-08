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【兩岸角力】印媒刊台灣雙十節廣告 中使館致函強調「一個中國」

國情動向 13:10 2020/10/08

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有印度傳媒因刊登台灣雙十節廣告，收到中國駐印度大使館發信，期望能夠遵守一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，台灣地區的領導人不應被稱為「總統」。

因應疫情，駐印度的台北經濟文化中心未有舉辦雙十節慶祝活動，改在報章刊登廣告，並與印度電視台合作播出台灣專題報道。

一名印度記者在Twitter發布署名為中國駐印度使館的信函，信中稱，有關報道提及「台灣國慶」，是違反「一中」原則；世上只有一個中國，印度媒體不應稱台灣是一個國家，也不應稱「台灣地區領導人」為總統，以免向公眾傳遞錯誤訊息。 

We hope Indian media can stick to Indian government’s position on the Taiwan question and do not violate the One-China principle. In particular, Taiwan shall not be referred to as a ‘country (nation)’ or ‘Republic of China’ or the leader of China’s Taiwan region as ‘President’, so as not to send the wrong signals to the general public.

之後，台灣的外交部轉發了這則推文，並配文稱，印度是地球上最大的民主政體，擁有活躍的傳媒和熱愛自由的人民，又指中共希望以審查制度影響印度。

責任編輯：尹航

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