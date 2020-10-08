▲ 【中美角力】中國雙管齊下 拆招美國蓬佩奧組亞洲北約反華

美國、日本、澳洲、印度「四方安全對話」第二次外長會議本周在日本舉行，美國國務卿蓬佩奧嘗試將四方機制實際上變成「亞洲北約」專門針對中國。不過，日本、澳洲與印度在會上都未如蓬佩奧一樣點名提及中國。美國專家拆局認為，中國方面回應美日澳印四方安全對話時，採取了雙管齊下策略，一面猛批蓬佩奧，另一面予以日澳印面子，大致上離間了他們和美國的關係，令日澳印未有完全跟着美國走。

拉攏日本澳洲與印度聯手與中國對着幹，可謂是蓬佩奧今次亞洲行的絕對重點。蓬佩奧因為美國總統確診而大幅修改亞洲訪問行程，取消了到訪南韓及蒙古，也要繼續前往日本參與這場10月6日的四方安全對話，可見他的重視程度。

蓬佩奧亦一如所料，在對話開發發言期間即花費大篇幅，點名中國及中共大肆攻擊，有意將美日澳印四方機制定位牢牢設成劍指中國。

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然而，今次會議結果可能讓蓬佩奧失望，四國會後更未發表共同聲明或宣言，反映他們在一些問題上未有達成一致。日澳印三國外長在會上均未有附和蓬佩奧，甚至沒有提及中國，只是大致表示要維持印太地亞開放和包容，並要維護以規則為基礎的國際秩序。

《外交學者》雜誌（The Diplomat）提及，澳洲外長佩恩（Marise Payne）在會上強調，四方安全對話機制推動的是「正面議程」，似乎有意反駁蓬佩奧將機制塑造成專門反華。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）更稱，機制目的是為了「推進區內擁有合理利益的所有國家的安全和經濟利益」，意味同時也包括中國。

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中國對四方對話反應平淡 對蓬佩奧火力全開

《外交學者》總編輯、美中政策基金會（U.S. China Policy Foundation）前成員蒂耶齊（Shannon Tiezzi）認為，從中國方面對四方安全對話反應可見，中方的策略是雙管齊下，將美國蓬佩奧與日澳印三國區別對待，避免四國聯成一線。

蒂耶齊用了中國駐日本大使館的周三（7日）回應作為理據。使館回應分為兩段：

「中方一貫主張，任何多邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的『小圈子』，不應針對第三方或損害第三方利益。我們希望有關國家多做有利於增進地區國家間相互理解與信任、促進地區和平穩定與發展的事，而不是相反。」

「蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，有關行徑與當今和平發展、合作共贏的時代潮流和世界大勢背道而馳，其圖謀不得人心，更不會得逞。我們再次敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊，以建設性的態度對待同中國的關係。」

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蒂耶齊指出，中國駐日使館對四方對話的表述相對平淡，整體只重覆了中國外交部發言人以往的講法，但使館對蓬佩奧則是火力全開，延續了中方傾向針對蓬佩奧個人的策略；這用到四方安全對話身上，北京似乎有意離間美國與潛在夥伴的關係，而蓬佩奧熱衷捆綁機制反華，與三國外長對此並不完全舒服，使北京策略更易成功。

蒂耶齊稱，儘管眾所周知，美日澳印是基於對中國力量增長的憂慮而走向合作，但日澳印並不願意公開明說，甚至嘗試改變外界這個印象，意味深長；華盛頓並不介意甚至熱衷展開新冷戰，日澳印則較為謹慎，情願闡述願景，而非指摘他人。

蒂耶齊引用中國諺語「槍打出頭鳥」，稱蓬佩奧令中國可以發出嚴厲警告的同時，在四方對話這議題上不去觸怒日本、澳洲及印度。

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責任編輯：連兆鋒