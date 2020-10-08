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【台海局勢】大陸北斗助對台「斬首」？台軍稱用這招拆解

國情動向 14:10 2020/10/08

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大陸的北斗衛星系統據稱能引導導彈，打擊敵方目標

中國大陸的「北斗衛星導航系統」在今年7月底開通，隨即傳出解放軍在浙江部署及試射導彈，台方憂擔兩岸一旦擦槍走火，解放軍將可利用北斗系統引導導彈，對台灣的軍政設施進行精準的「斬首行動」。台媒報道，台軍已規劃出有效的防範方案，包括干擾衛星訊號及摧毀解放軍基地的訊號設備。

台灣前空軍副司令陳延廷指出，中科院研製的「GPS干擾車」，能發射高功率的頻率影響衛星訊號，讓其準確度大幅降低；或在天空上發射干擾訊號，令解放軍導彈無法精準命中。同時，台軍也可以設置誘餌雷達，讓導彈落在錯誤的目標點。其中，北斗干擾車在北部衡山指揮所、佳山基地都有配備。

罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話

【台海局勢】美國安顧問警告大陸勿試圖武統 促台灣變「箭豬」

台空軍的IDF經國號戰機可掛載「萬劍彈」

他又提到，台空軍的IDF經國號戰機能掛載專門針對機場的集束巡航導彈「萬劍彈」，該款導彈能直接在空中分散為數千個小彈頭，射程可達大陸浙江和福建省，「萬箭彈不只摧毀敵人機場，更可以摧毀敵人基地台，先斷通信，再干擾衛星訊號」。

大陸軍事專家王雲飛則指出，解放軍其實還能憑借北斗系統及殲20等型號戰機，對台灣進行空對地的定位打擊。大陸目前已專為殲20研製成一款小型空對地智慧型導彈，採取抗干擾的北斗加慣性複合制導方式，射程遠達85公里，能識別履帶式裝甲車和輪式裝甲車，輕鬆執行「斬首行動」。

【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭

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責任編輯：陳建錫

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