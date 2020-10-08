【國慶中秋】黃金周旺丁不旺財啟示：經濟真復蘇路還長

國慶中秋黃金周今天踏入最後一天。隨著新冠疫情在中國基本得到控制，國內旅遊景點再次擠滿了遊客，但消費的全面復甦可能還需要一段時間。今個黃金周的前半段旅遊及消費數字，說明了這一點。

根據官方數據，上周四開始的八天黃金周的前半段，全國共接待遊客4.25億人次，創造收入約3,120億元人民幣。這與5月份相比是一個強勁的回升，當時五天勞動節假期期間只有1.15億人次出行。

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中國內地自8月份以來一直沒有報告本土病例，目前大多數旅行限制都已放鬆。由於國際旅遊多多少少有些不現實，旅遊應用和景點提供的折扣和優惠活動吸引了遊客在國內旅遊。

中國沒有向家庭 提供大規模的收入支持

然而，旅遊支出與去年相比仍相去甚遠。黃金周前半段的旅遊收入同比下降31%。這在一定程度上是因為一些社交疏離措施仍在實施，比如旅遊景點的遊客上限等，但每次旅行的支出也下降了12%，表明消費者仍持謹慎態度。

華爾街日報也注意這一現象，指與許多發達經濟體不同，中國沒有向家庭提供大規模的收入支持，而是把重點放在刺激投資和維持企業的運營上。中國經濟最初的復甦集中在製造業和出口上，這些舉措最近也已開始拉動消費者。但零售情況仍落後於整體經濟增速。

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華爾街日報又分析，尤其是中國最低收入群體的消費可能需要更長時間才能恢復。在疫情暴發期間，他們是受影響最大的群體之一，其中的許多人受雇於餐飲和零售等「密切接觸」行業。

事實上，野村（Nomura）的數據顯示，在中國8,300萬家個體經營戶中，有近四分之三屬於三個受衝擊最嚴重的密切接觸行業。旅遊業的大幅復甦令人鼓舞，但實際支出仍遠低於疫情發生前的水平，這表明消費者還遠未走出困境。

華爾街日報預測，把疫情控制住對消費者重新開始消費至關重要，但完全恢復到正常水平將是一個需要更長時間的過程，即使在中國也是如此。

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責任編輯：鄧國強

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