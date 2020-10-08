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【中美角力】美軍機再穿台海 回應解放軍「內海化」？

國情動向 15:48 2020/10/08

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解放軍軍機頻繁飛越台海，周三（7日）派出軍機進入台灣西南空域時，更首度以廣播要求「台灣地區」部隊勿阻礙「正常訓練」。有分析指解放軍正反客為主，將台海「內海化」。美國空軍周四（8日）上午派出特戰運輸機飛越台海，估計是回應解放軍的行動。而解放軍軍機則在當日下午再進入該空域。

罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話

【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）

觀察全球軍機動向的Twitter專頁「CANUK78」透露，MC-130J特戰運輸機在上午11時出現在海峽中線，從北向南沿中線飛行，約中午12時30分離開。台灣的國防部午後證實消息，表示台軍掌握狀況。大陸國防部尚未回應，此前曾多次批評美軍的舉動錯誤和危險，要求停止挑釁，表明解放軍將堅決捍衛國家主權。但同一天下午，解放軍軍機再出身台灣西南空域，台媒消息指是運8運輸機。

MC-130J是C-130運輸機的衍生機種

MC-130J是美國C-130運輸機的衍生機種，可執行特種作戰部隊的滲透、補給，以及特種作戰直升機和旋翼飛機的空中加油任務。該機種已非首次現身台海，2架MC-130J今年2月曾從沖繩基地起飛，穿越台灣海峽。

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解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

責任編輯：陳建錫

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