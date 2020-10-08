內地擁415個億萬富豪　赴港上市成頂尖富豪生成器

瑞銀（UBS）及羅兵咸永道7日發布聯合報告指出，截至今年7月底，全球共計2,189名的億萬富豪所擁有的財富，達到10.2萬億美元（約79萬億港元）。內地有415名億萬富豪，總財富接近1.7萬億美元（約13.1萬億港元），是富豪財富增長速度最快的地區之一。

另據福布斯年中所發布富豪榜，內地富豪前3名分別是騰訊 （00700） 創辦人馬化騰、農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒及阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲。

疫情下科技和醫療受惠 帶動財富增長

報告指出，內地億萬富豪數目由去年389人增至415人，整體財富較2018年大增71%，達1.7萬億美元（約13.1萬億港元），而單計今年4月至7月已增加41%。

對於內地富豪財富大幅增長，瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲解釋，主要由於今年疫情之下，創新科技及醫療保健都受惠，而內地在創新科技的發展上規模較大，較容易推動財富增長。

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在內地富豪排行榜上，前三名的馬化騰、鍾睒睒和馬雲創辦的企業都在香港上市。其中，騰訊於2004年6月16日在香港交易所掛牌上市，於2016年9月5日首次成為亞洲市值最高的上市公司，並於2017年11月21日成為亞洲首家市值突破5,000億美元（約3.8萬億港元）的公司。目前騰訊市值逾5萬億港元。

農夫山泉上月8日在港上市，目前市值逾1,837億港元。

至於阿里巴巴，於去年11月26日在港上市，成為首個同時在美股和港股兩地上市的中國互聯網公司。目前市值逾6萬億港元。

此外，在中美金融戰愈演愈烈時，料後續還會有中概股回流，在香港二次上市。

責任編輯：尹航

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