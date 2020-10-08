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美圍堵下正面迎戰iPhone 12！傳華為下周發佈Mate 40（組圖）

經濟脈搏 16:48 2020/10/08

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中美科技戰白熱化，美國封殺令使華為陷入「斷芯（芯片又稱晶片）」危機，但似無損華為「戰鬥」意志。華為據報擬於本月15日，即下周四發表新一代旗艦機Mate 40系列，並在10月底上市，頗有正面迎戰蘋果 iPhone 12的意味。

蘋果（Apple）公布下周二（10月13日）舉行產品發布會，預計新一代iPhone 12將正式推出。

蘋果預定13日發布iPhone 12  華為傳15日曝光Mate 40

外媒報道，作為蘋果的競爭對手華為，計劃在緊接的10月15日發表Mate 40系列，；如日程屬實，這一旗艦機系列會在底上市。市場的關注點是，華為這一舉動，顯示在美國圍堵和封殺下，仍不懈搶攻市場，戰意仍濃烈。

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根據消息，華為Mate 40 系列將有Mate 40、Mate 40 Pro和Mate 40 Pro +等三個版本及特別定製的保時捷版本。

去年華為曾指出 Mate 30系列賣得比 iPhone 11差主要是因為 iPhone 11發表時間比華為Mate 30早1個多月，搶佔先機，因此華為不會再犯同樣的錯誤。若華為只晚蘋果兩天公布新機，市場一定會將兩款手機拿出來比較。

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不過，華為這次面臨對最大的問題在於受到美國封殺之下，華為自家手機芯片數量不足。目前傳出華為Mate 40系列共有4個版本，但所需的麒麟9000芯片數量只有900萬顆，這肯定不夠所有版本都使用。

而現階段市傳的Mate 40規格中，也就只有芯片這部份有變數。若根據麒麟9000同期的它廠芯片來看，可能搭配的選擇就是聯發科的天璣1000+或是高通驍龍865。

華為不夠麒麟9000芯片？有替代方案

但以效能分析來看華為新旗艦機搭載高通驍龍865的機會最高，雖然天璣1000+是聯發科當下最強的芯片，相較於驍龍865，兩者綜合效能差距不小。

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雖然驍龍865並不是採用5納米製程，與麒麟9000在製程上有一代的差距，但兩者在效能上是最接近的。

另外天璣1000+還被其它內地系品牌用在不到兩千元人民幣的千元機種上，一旦華為旗艦機 Mate 40也採用天璣1000+，不利品牌名聲。

此外，根據消息人士指出華為Mate 40系列將會搭載升級版的超感光徠卡（Leica）四鏡頭，同時電影鏡頭與長焦鏡頭都會升級。同時華為 Mate 40 系列也會升級到 66W 超級快充。

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責任編輯：鄧國強

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