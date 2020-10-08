  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為禁令】英國會報告稱華為與「中共機關」密切聯繫 倡提早移除華為5G

國情動向 16:13 2020/10/08

分享：

英國早前宣布封殺中國電訊設備巨頭華為，年底起禁止從華為購買任何5G設備，並在2027年徹底清除5G網絡中的華為設備。英國下議院國防委員會周四（8日）發表報告，稱華為與「中國共產黨機關（Chinese Communist Party apparatus）」之間，存在「合謀的明顯證據（clear evidence of collusion）」，當局應考慮將移除華為5G設備期限，提早至2025年。

據英國廣播公司（BBC），華為回應稱，該報告缺乏可信度，指其基於觀點而非事實之上。

華為否認從事間諜活動

報告引述一名風險投資家稱，中國政府過去3年為華為提供約750億美元資金，令華為能夠以超低價出售設備。另一名研究員稱，華為從事各種情報、安全和知識產權活動。該委員會總結稱，華為與中國國家和中國共產黨有著密切的聯繫，這可以通過其所有權和所獲得的補貼來證明。

華為一直否認從事間諜活動；亦曾反駁有關政府補貼的報道，強調其是100%員工持股的民企，與其他高新企業一樣受到中國政府的政策支持，但除此之外沒有任何特殊待遇，其營運資金主要來自企業自身經營積累及外部融資，而非政府補貼。

英國指華為沒充分解決設備安全問題 華為：漏洞非因中國干預

英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」

另外，報告提到，如果美國和其他盟國施壓，或中國威脅及全球立場有重大轉變，當局應考慮將移除華為5G設備期限，提早至2025年。而如果提早，政府應該考慮補償電訊商。

英國首相約翰遜7月宣布，年底起禁止電訊商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網絡移除華為設備。外電報道，未來數月英國議會料會辯論，以投票表決2027年禁令。

BBC報道稱，盡管華為在英國能參與的有限，但仍然對5G技術進行大量投資，希望將5G電訊基礎設施出售予歐洲及其他地區。

美圍堵下正面迎戰iPhone 12！傳華為下周發佈Mate 40

蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆

斯洛伐克總統拒演講後 當地安全論壇解除華為贊助關係

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【華為5G】英國指華為沒充分解決設備安全問題 華為：漏洞非因中國干預
2020/10/03
【華為5G】英國指華為沒充分解決設備安全問題 華為：漏洞非因中國干預
英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」
2020/07/29
英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」
【華為5G】駐英大使：拒華為如同拒絕未來
2020/07/20
【華為5G】駐英大使：拒華為如同拒絕未來
【華為5G】英國決定封殺華為5G 駐英大使警告有代價（第三版）
2020/07/16
【華為5G】英國決定封殺華為5G 駐英大使警告有代價（第三版）
科技戰 政治 國防 知識產權 經濟 5G 電訊商 約翰遜 電訊 中國共產黨

上一篇文章

美印高官10月密密見 或簽一協議牽制中國

下一篇文章

【中美角力】美軍機再穿台海 回應解放軍「內海化」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話
罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【華為風暴】斯洛伐克總統拒演講後 當地安全論壇解除華為贊助關係
【華為風暴】斯洛伐克總統拒演講後 當地安全論壇解除華為贊助關係
【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說
【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說
【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍
【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍