【華為禁令】英國會報告稱華為與「中共機關」密切聯繫 倡提早移除華為5G

英國早前宣布封殺中國電訊設備巨頭華為，年底起禁止從華為購買任何5G設備，並在2027年徹底清除5G網絡中的華為設備。英國下議院國防委員會周四（8日）發表報告，稱華為與「中國共產黨機關（Chinese Communist Party apparatus）」之間，存在「合謀的明顯證據（clear evidence of collusion）」，當局應考慮將移除華為5G設備期限，提早至2025年。

據英國廣播公司（BBC），華為回應稱，該報告缺乏可信度，指其基於觀點而非事實之上。

華為否認從事間諜活動

報告引述一名風險投資家稱，中國政府過去3年為華為提供約750億美元資金，令華為能夠以超低價出售設備。另一名研究員稱，華為從事各種情報、安全和知識產權活動。該委員會總結稱，華為與中國國家和中國共產黨有著密切的聯繫，這可以通過其所有權和所獲得的補貼來證明。

華為一直否認從事間諜活動；亦曾反駁有關政府補貼的報道，強調其是100%員工持股的民企，與其他高新企業一樣受到中國政府的政策支持，但除此之外沒有任何特殊待遇，其營運資金主要來自企業自身經營積累及外部融資，而非政府補貼。

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另外，報告提到，如果美國和其他盟國施壓，或中國威脅及全球立場有重大轉變，當局應考慮將移除華為5G設備期限，提早至2025年。而如果提早，政府應該考慮補償電訊商。

英國首相約翰遜7月宣布，年底起禁止電訊商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網絡移除華為設備。外電報道，未來數月英國議會料會辯論，以投票表決2027年禁令。

BBC報道稱，盡管華為在英國能參與的有限，但仍然對5G技術進行大量投資，希望將5G電訊基礎設施出售予歐洲及其他地區。

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責任編輯：林佩怡

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