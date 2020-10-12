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【美國大選】牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗

國情動向 07:00 2020/10/12

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【美國大選2020】牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗

美國大選2020除了牽動中美，也可能考驗中歐關係。中美近期都在嘗試拉攏歐盟，白宮主人如果換成歐洲受落的拜登，不排除觸發中美歐三角外交地震。

拜登近日支持度繼續上升，他若入主白宮，歐盟在中美之間戰略平衡可能有微妙改變。歐盟長期在中美間左右逢源，歐洲不少國家是美國盟國，政治與安全上依靠美國，而中國市場則是歐洲貿易和經濟上分享的肥肉。今年首7個月，中國已取代美國，成為歐盟最大貿易夥伴。

拜登有望當選關係歐盟在中美之間取態，這涉及美國大選關於中國的「變」與「不變」。不變的是，只要中國經濟規模將會追上美國趨勢持續，甚至可能因為疫情而加速下，美國遏制中國大戰略不可能因為總統換人而改變。變的則是，拜登當上總統後，美國的形象、軟實力，以及隨之的對盟國統戰能力。

特朗普病好即拍片：中國要付巨大代價【下一頁】

美國兩黨其實並非一致反華？外媒拆局【下一頁】

特朗普政府無論是處理國內疫情、種族問題，抑或看待美國與傳統盟友的關係，態度都與重視人文主義的歐盟南轅北轍，引起歐洲各國普遍反感，惟一旦拜登當上總統，中美歐三角外交可能朝不利中國方向發展。

中歐商業拍擋關係逐步演變成競爭對手，中國與歐洲的意識形態分歧近期更顯凸出，這正是拜登政府乘虛而入的巨大機會。

拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」【下一頁】

只不過，這並不代表只要拜登勝選，歐盟就會一邊倒向美國，為華盛頓對付北京，反之亦然。

西方近年流行一個比喻：特朗普只是病徵，全球化成果分配不勻，才是民粹主義疾病根源。即使拜登當選，美國兩黨撕裂相信也難以修補下，「下一個特朗普」大有人在，隨時會代表右翼重掌美國。

「中國已非發展中」中國德國拍檔變對手【下一頁】

因此在歐盟看來，中美都是具有過份強勢傾向的國家，政策都是「瘋狂的」，充當任何一方打手去積極對付另外一方，對自己都是不可承受風險；歐盟只有另起爐灶自立門戶，不用受制於超級大國才是「正道」。德國近期推出《印太指引》，和法國強調歐洲要擺脫依賴美國武器，實現戰略獨立，表明了這一點。

對中國來說，歐洲與美國始終是盟國，保持歐洲在中美之間中立，實際上已使形勢對己相對有利。中國在拜登執掌美國的時代下能否實現這個目標，考驗外交技巧和智慧。

（節錄）

全文訂戶專享《中外廣角鏡——「得歐得天下」 拜登冒起考驗中歐關係》【下一頁】

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撰文 : 連兆鋒

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