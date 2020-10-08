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十一黃金周後 分析師料人民幣匯率這樣走

經濟脈搏 18:31 2020/10/08

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內地為期8天的十一黃金周假期即將結束，明日（9日）節後首個交易日，股市匯市走勢備受關注。在長假期間，離岸人民幣兌美元匯率大漲，分析預計節後在岸人民幣會補漲，可能邁向6.75，但仍要關注官方人民幣中間價的方向指引，官方或壓制人民幣過快升值。

美元指數下跌、美國總統選戰中拜登呈現優勢，加上中國經濟復甦較快，都利好人民幣。在長假期間，離岸人民幣兌美元匯率震盪走高，一度觸及17個月高位，之後略有回吐。截至8日下午6時20分，離岸人民幣報6.7332。而假期前的9月30日，在岸人民幣兌美元收於6.799，目前在岸與離岸價差約600點。

內地「證券時報網」預計，節後第一個交易日在岸人民幣匯率將出現顯著補漲。

官方或壓制 不樂見過快升值

彭博引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰預計，節後在岸人民幣會邁向6.75左右。他稱，美國總統大選中拜登的優勢擴大，意味著貿易戰、強美元的風險有望減低，從而利好人民幣。但由於美國選情每天都有不同焦點，本月人民幣走勢料會非常震盪，預計月內波動區間將在6.7-6.9。

德國商業銀行經濟學家周浩則指出，投資者將關注中間價的方向指引，預計會定價在6.8左右，節後境內外匯率短期內料在6.75-6.8找到平衡。節前人民幣中間價為6.8101。

【十一黃金周】內地經濟復甦加快 節後股匯有望走高

北京放手人民幣升值 一舉多得

路透分析認為，隨著經濟復甦，北京或希望壓制人民幣過快升值，其中一個工具就是大幅調整人民幣中間價。此外，官方或吸收流動性來改變遠期匯價曲線，降低持有離岸人民幣的吸引力。

股市方面，耀才證券分析師黃澤航表示，中國股市節後首日看漲，利好因素包括長假期間外圍市場情緒改善，中國9月製造業PMI好於預期、人民幣匯率回升等。但他指，市場不確定因素將制約股市反彈高度，包括美方對中國企業支付系統的潛在限制等。

中國9月外滙儲備 按月降0.7%減1564億

內地降外幣存款利率 助人民幣續升值？

責任編輯：林佩怡

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