中國太空站建造全曝光  2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）

▲ 中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國

中美角力鬥到上太空。國慶長假期間，多間官方媒體作出報道，披露中國太空站建造進度及時間表，更罕有地曝光多個建造中的太空站組件、以及航天員（太空人）訓練情況。根據計劃，經過一輪密集升空任務後，中國太空站將於2022年建成。

目前運作中的國際太空站雖由多國合作，但實質由美國主導。中國建成己的太空站，有抗衡美國太空技術壟斷地位的意味。美國太空總署（NASA）日前才警告，中國太空站計劃威脅美國太空優勢。

天和、問天、夢天將相繼升空

央視等官方媒體，詳細報道了中國太空站計劃的最新進展。根據披露，中國即將通過兩年11次的密集升空，利用「神舟」載人飛船和「天舟」貨運飛船，把負責組裝的太空人以及「天和」核心艙、「問天」實驗艙、「夢天」實驗艙等組件，送上太空。

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經過基本構型、軌道組裝等建造過程，中國太空站將於2022年建成。

執行太空站建造階段4次飛行任務的航天員乘組，也已經選定，正在開展任務訓練。每個乘組3人，由執行過飛行任務的航天員擔任指令長。

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中國載人航天工程總設計師周建平指出：

我們也是一直按照我們的計劃，我們的節點，積極穩妥地推進這項工作。到現在為止，我們的關鍵技術已經全面突破，我們明年將開始載人航天工程第三步，就是空間站工程的全面實施。

當中本月1日即國慶當天，第三批18名預備航天員加入航天員隊伍，包括7名航天駕駛員，7名航天工程師和4名載荷專家，他們將參加太空站運營階段各次飛行任務。

中國航天科技集團微信公眾號介紹，中國空間站任務壽命將達到15年左右，可供3名航天員長期在軌駐留，半年一輪換，可供6人短期駐留10天左右，以便交接班。

另有報道指，相較中國空間站的穩步推進，以美國爲首建造的國際空間站（ISS）近期出了狀況。繼2018年後，國際空間站今年再次被發現出現氣體泄漏情況。直到目前，問題仍未解決。

美國曾拒中國參與國際太空站

國際空間站於1998年升空，原計劃2020年結束使命，後改爲2024年，最大可駐留6人。

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國際空間站雖有美國太空總署、俄羅斯聯邦太空局、日本宇宙航空研究開發機構、加拿大太空局、和歐洲太空總署等5國主力運作，但這個太空站其實是脫胎自美國太空總署的前「自由號太空站」計劃，美國有最大的主導角色。

美國當年拒絕了中國參與太空站計劃的請求。因此有分析指，中國建造自己太空站，有抗衡美國太空科技壟斷地位的意味。

美國太空總署長：防中國取得戰略優勢

值得注意是，美國太空總署（NASA）署長布萊．登斯坦（Jim Bridenstine）稍早前曾向國會表示，國際太空站除役後，美國在地球軌道保有一席之地至關重要，以防中國取得戰略優勢。

他警告，中國太空站在2022年運作，對美國維持太空主導權至關重要。「當國際太空站大限到來。為了讓美國在低軌道保有一席之地，我們必須為下個階段做好準備」。低軌道指的是距離地球表面2000公里以下的軌道。

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央視報道：

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責任編輯：鄧國強

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