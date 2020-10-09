【數字人民幣】深圳全國首試數字人民幣　派千萬元紅包促消費

內地數字貨幣推進不斷加速，深圳成為率先試點的城市。據深圳官方發布消息，深圳近期聯合人民銀行開展數字人民幣紅包試點，將在羅湖區派發1000萬元紅包，民眾通過「搖號抽籤」方式獲得數字人民幣紅包後，可直接在羅湖區指定的商戶進行消費。

需「搖號抽籤」

據「深圳微博發布廳」周四晚公告，為推進粵港澳大灣區建設，結合本地促消費政策，深圳市人民政府近期聯合人民銀行開展了數字人民幣紅包試點。

本次試點由深圳市羅湖區出資，通過抽籤方式將一定金額的資金以數字人民幣紅包的方式發放至在深個人數字人民幣錢包，社會公眾可持發放的數字人民幣紅包在有效期內至羅湖區指定的商戶進行消費。

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公告指，本次試點是深圳市在疫情防控常態化期間，為刺激消費、拉動內需開展的創新實踐，也是數字人民幣研發過程中的一次常規性測試。

另據「深圳發布」公告，此次活動面向在深個人發放共計1000萬元「禮享羅湖數字人民幣紅包」，每個紅包金額為200元，紅包數量共計5萬個。

該紅包採取「搖號抽籤」形式發放，抽籤報名通道自10月9日0時正式開啟。在深個人可通過「i深圳」活動預約平台登記申請抽籤，參與者須同時滿足兩個條件：一是預約登記時所處地理位置在深圳市行政區域內（含深汕特別合作區）；二是使用中國大陸手機號碼和第二代居民身份證進行預約登記。在深圳工作的非深圳戶籍人員亦能預約。

若中籤，則需根據短信指引下載「數字人民幣APP」，開通「個人數字錢包」後，便可領取「禮享羅湖數字人民幣紅包」。該紅包可於10月12日18時至10月18日24時，在羅湖區轄內已完成數字人民幣系統改造的3389家商戶無門檻消費。

公告並指，數字人民幣紅包的領取和使用無需綁定銀行卡。但若支付超過紅包金額的交易，在此次活動期間則需要使用工行、農行、中行、建行中任意一家的銀行卡對錢包進行充值或綁定錢包。而若超過有效期未使用，紅包將由數字人民幣系統統一收回。

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責任編輯：蒯宇澄

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