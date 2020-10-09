【TikTok】美法官叫停TikTok禁令 華府提出上訴

▲ TikTok在美命運未決。

抖音海外版TikTok在美前途未卜，美國政府就法院臨時叫停TikTok禁令的裁決，提起上訴。

美國政府周四（8日）入稟，要求位於華盛頓的美國上訴法院，重新審核美國地區法院法官9月27日阻止TikTok下載禁令的裁決。TikTok暫未置評。

美國地區法官Carl Nichols，上月頒布臨時禁制令，阻止美國商務部要求蘋果及Google的應用商店移除TikTok，稱川普政府的作為可能超出職權範圍。而11月4日即美國大選之後一天，將舉行聆訊，決定是否允許美國政府禁止與TikTok的交易。

美國商務部早前宣布，11月12日起，政府禁止境內向TikTok提供互聯網託管、內容發送、互聯網傳輸或對等服務；禁止在境內開發或可訪問的軟件或服務中，使用TikTok的代碼。當局強調，總統特朗普已設定11月12日為TikTok解決方案最後期限，若沒達成協議，TikTok將在11月12日全面關閉。

美國法官11月4日舉行TikTok禁令聆訊

報告指TikTok超越Instagram 成美國青年第二喜愛社交App

【中美角力】TikTok交易審批進展緩慢 傳可能延至大選後

姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁