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十一長假後開市 在岸人民幣升971點 離岸升破6.7創年半新高

經濟脈搏 17:50 2020/10/09

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*17：45 更新人民幣匯率報價

內地國慶中秋8天長假後首個交易日，在岸人民幣兌美元匯率今日（9日）大幅高開，早段補漲升穿多個關口，並一度升穿6.71關口，收升971點創逾15年來最大升幅。離岸人民幣更升破6.7關口，均創近年半新高，日內漲逾400點。

人民幣兌美元中間價今日大升305點，報6.7796，創近3周新高，明顯強過市場預測，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，這意味著中國央行或允許人民幣在當前水平進一步升值。他並指出，最新民調顯示拜登支持率領先於特朗普，這意味著美國重啟貿易戰的風險在降低，這對人民幣是個利好。

在岸人民幣開市後大幅補漲，盤中高見6.7090，截至下午收市報6.7135，漲971點，截至17時45分，離岸人民幣則報6.6971。上個交易日（9月30日）在岸人民幣下午4時30分收報6.8106，晚上11時30分終報6.799。

交易員指出，今日在岸人民幣強勢補漲以彌補與離岸價的缺口，短期若風險情緒持續，人民幣仍有走升空間，但美大選前波動率料加大；而美國大選民調顯示拜登支持率領先，意味重啟貿易戰的風險將降低，亦對滙價構成支撐。

另一外資行交易員指出，風險情緒是此輪人民幣上漲的重要因素，離岸人民幣在長假第一天就開始上漲，整個假期都維持強勢；只要美股能夠穩住、美元流動性持續供給，未來人民幣還有續升空間。

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責任編輯：林佩怡

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