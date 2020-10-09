大陸五部曲武統台灣？但因一理由 兩岸近期開火機會低

中美角力白熱化，地緣政治緊張局勢升級，台灣海峽變得不平靜。美國與台灣被指觸動大陸紅綫，解放軍軍機今年來累計49架次飛越台方主張、大陸不承認的海峽中線，創下1990年後的最高紀錄。各方關注，兩岸擦槍走火風險會否上升，甚至大陸會否武統台灣

台灣相對中間路綫的媒體「ETtoday新聞雲」根據專家分析，歸納出解放軍可能對台展開軍事行動的5部曲。但值得注意是，大陸一方似乎保持冷靜、兩岸軍事衝突的可能性仍是相對低，有中方智囊直指對台動武恐會不利復興之路。

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「ETtoday新聞雲」列舉的5部曲如下。

1、密集演習麻痺美台

解放軍近月接連在渤海、黃海、東海、南海「四大海域」密集軍演。台方的安全研究中心副主任、前陸軍八軍團少將主任胡瑞舟指出，大陸可能透過長時期經常性軍事演習，麻痺美方和台灣。然後選擇適時機，解放軍栔採取令台灣、乃至美國措手不及的行動。

2、戰機巡航消耗台軍戰力

10月還沒過一半，解放軍軍機已6次觸及台灣主張、大陸不承認的防空識別區，也顯示今年解放軍機針對台灣的次數，已達到219架次。台灣軍方為次派出戰機共2972架次，以監偵或攔截，所耗費成本約為新台幣255億元、折合港幣約69億元。

台灣的中華戰略學會研究員張競認為，解放軍偵察機等軍機飛航期間，並無殲擊機近接護航，又或派出戰鬥空中巡航。他認為，大陸顯然不想局勢緊張失控。

▲ 解放軍近月接連在渤海、黃海、東海、南海「四大海域」密集軍演。台方的安全研究中心副主任、前陸軍八軍團少將主任胡瑞舟指出，大陸可能透過長時期經常性軍事演習，麻痺美方和台灣。然後選擇適時機，解放軍栔採取令台灣、乃至美國措手不及的行動。 ’ ▼ 點擊圖片放大 +2

分析指，解放軍軍機觸及台灣防空範圍，只是想消耗台軍戰力。中華戰略前瞻協會研究員、中華鄭和學會理事揭仲指出，解放軍之所以會大動作出機，很可能是刻意策畫，希望透過常態化的演訓，多次進入西南角，以對台軍施壓，進行壓力測試。

揭仲表示，解放軍很可能會複製昔日做法，就像1999年利用李登輝前總統「兩國論」的時機，毀掉1958年建立「解放軍機不出海，台軍機不進大陸」的默契。

3、準軍事手段攻下台灣外島

台灣的財團法人國防安全研究院1月份的《國防情勢月報》中，探討澎湖在台海防衛作戰的戰略地位。文中提到，隨著解放軍快速現代化，金門與馬祖在台海防衛作戰上的政治與心理價值逐漸超過軍事戰略價值，加上受限於地緣戰略，台海一但發生戰火，金馬必須進行獨立的防衛作戰，在戰時牽制大陸軍隊。

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前空軍副司令張延廷指出，軍事衝突可分為低度、中度與高度衝突，從兩岸來看，最有可能發生低度衝突，地點會是在外島。他認為，外島的軍事衝突上，又以東沙島、南沙太平島以及馬祖與金門之間的烏坵等三座島嶼可能性最高，「島嶼都是易攻難守，解放軍會採取『三棲立體登陸』，也就是垂直上陸，三棲作戰。」

4、全面「開戰」

「ETtoday新聞雲」指，若佔領外島不足以令台灣屈服，很有可能爆發台海全面戰爭。作為台灣軍事專家，胡瑞舟指出，解放軍可能使出「草船借箭」這一招數，透過大量空中及海上無人機艦，誘使台軍發射如愛國者等防空武器，「重演三國演義內的場景，在21世紀的台海上空發生，我們的武器被騙光了」。

解放軍同時實施偵查，攻擊摧毀雷達、導彈機動發射車以及主戰裝備與作戰部隊，同時摧毀殘存或復原中的設施。

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但台灣軍事安全專家蘇紫雲表示，一場戰爭若要勝利，攻防比要3:1勝算才會比較大，「以台灣目前地理優勢，解放軍很難在短時間內攻下台灣，且台灣的軍力也有一定的水準，對於防守方面也有萬全的準備」。

美國國防部日前公佈2020年中國軍力報告，指台海軍力失衡、差距持續擴大。福布斯（Forbes）則持相反意見，認為五角大廈的報告忽略了台灣的導彈，低估台灣戰鬥力。

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文章指出，台灣海峽波濤洶湧，台灣與大陸之間有許多外島堡壘，台灣本島也少有適合登陸的海灘，地理特性給台灣相若優勢。

5、軟硬兩手，以利益收穫台灣民心

若解放軍全面攻台，勢必要面臨說服台灣民眾不要抵抗。台灣軍方專家胡瑞舟指出，解放軍可能使出「軟硬兩手」，利用輿論、法律、心理戰，鞏固擴大戰果，例如用對台內部媒體廣播宣傳，包括軍委《告台灣同胞書》，同時強調只針對軍方和台獨份子，其他生活作息一切如常。

胡瑞舟還認為，大陸還會打出「台灣人民幣等值通行」，讓民眾資產一下翻4、5倍等方式拉攏民心。

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至於大陸對台用兵的時機，國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人林郁方提出7種可能，分別是：

台灣宣佈獨立

台灣明確朝向獨立

台灣內部動盪不安

台灣獲得核子武器

兩岸和平統一對話延遲

外國勢力介入台灣島內事務

外國兵力進駐台灣

不過林郁方認為，短期內台海爆發戰爭的可能性不高，主因是一個理由－－大陸正忙於重振疫情後的大陸經濟，處理依然棘手的香港問題、中印邊境糾紛，更得專注於美國在經貿和南海的強勢作為，此時武攻台灣不是好時機。

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責任編輯：鄧國強

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