【十一黃金周】航空公司「止血」 國內旅客量恢復九成

國內航空業因新冠肺炎疫情遭受重創，能否借著國慶長期「止血」受市場關注。民航局周五（9日）公布，本次長假中，全國民航運輸旅客1,326萬人次，日均旅客量恢復至去年同期91.07%；全國航班117,327班次，日均航班量恢復89.7%。內媒指，航空公司的票價正走向常態化，要完成恢復卻仍需時間。

內媒引述中金研究報告指，隨著國內航空需求持續恢復，各公司持續減虧，油價、匯率提供利好，航空板塊將迎來估值和盈利的雙重修復。而航班量的提升，也給整個市場帶來「暖意」。此前，民航局放開核准航段每周最大航班量限制，還放寬涉及北京、上海、廣州三大機場支線航線准入限制，讓業界對於未來機票的市場化有更多期待。政策放寬後，多條新航線將會在第4季度密集推出，航空公司也要密切關注新的運力投放，是否會反過來進一步壓低票價。

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報道指出 ，雖然航班量漲幅明顯，但熱門航線的票價仍低於去年。據線上旅遊網站「去哪兒網」數據顯示，北京至成都航線的平均支付價格為1028元（人民幣，下同），按年跌14%；北京至廣州航線平均價格為857元，跌26%；北京至上海航線平均價格為597元跌24%。 報道又指，國內運力供過於求的局面短期仍難改變，在航線鬆綁等政策加持下，票價向常態化回歸，航司回血之路將不斷加速，但仍然漫長。

責任編輯：陳建錫

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