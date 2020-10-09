長假後A股開門紅 滬指半日升1.89% 創指大漲近4%

內地十一長假後首個交易日，A股今日（9日）高開高走，上證綜合指數半日升1.89，創業板指更大漲近4%。北向淨流入超140億元（人民幣，下同）。

分析師稱，長假期間外圍市場短期波動後企穩，外盤擔憂消退，加上中國經濟穩步復甦、人民幣匯率回升等，外資有望繼續流入，利好股市。

截至中午，滬指報3278.83點，升1.89%；深證成指報13319.81點，升3.19%。創業板指半日升3.99%，報2677.49點。兩市成交合計逾4600億元。

行業板塊普遍上漲，光伏、光刻膠、蘋果概念漲幅居前，旅遊、酒店餐飲、免稅板塊表現較差。

中金報告 預計， 長假期間海外風險資產「有驚無險」， 節後A股有望積極開局、四季度市場穩中有升。主要基於4方面原因：

1）A股節前短期的相對弱勢由多方面因素引起，並非基本面走弱；

2）中國經濟增長仍將繼續復甦，下半年上市公司盈利同比可能恢復至正增長；

3）股市流動性可能依然相對寬裕；