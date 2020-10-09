【中美角力】特朗普冀年底前從阿富汗撤軍：嚴陣以待中俄（有片）

隨著特朗普染疫以及美國大選即將登場，中美關係更趨惡化。特朗普8日表示，年底之前要從阿富汗撤軍。他還稱，美國軍隊部署在世界各地會使美國受到傷害，因為這會消耗軍力，而美國必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好准備。

冀年底前全部撤出阿富汗

據美媒報道，特朗普周四對霍士商業頻道說，美國在阿富汗的戰爭已經持續了19年的時間了，交戰對方也累了。他說，美國一直在把駐在阿富汗的美軍撤回來，目前僅剩下4,000名軍人，他們在今年年底前都會撤出。

「我會讓他們在今年年底前回家。你知道，就在我們說這個話的時候，他們正在回家，」他在與主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）進行的訪談中說。

特朗普還表示，他希望美國撤出部署在海外的軍隊，以減少軍隊的消耗，為中國和俄羅斯做好準備。

他說，「我想讓我們的軍隊回家，因為你知道嗎？我們遍布世界各地。我們在這些不同的地方，在沒人聽說過的國家作戰。這會傷害我們，因為你讓你的軍隊受到消耗，而我們必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好准備。我們必須做好準備，也許還有北韓。」

他在星期四的這次采訪中還談到中美貿易戰。他說，他在今年年初與中國簽署的第一階段貿易協議在兩周前幫助促成了中國有史以來向美國下的最大的玉米和大豆訂單。如果他再次當選的話，他還會向中國征收關稅。

此前，北約駐阿聯軍共有約1.6萬名士兵，其中包括約1.3萬名美軍士兵，主要負責為阿富汗安全部隊提供支持。今年3月，第一批美軍部隊已從位於阿富汗南部赫爾曼德省的軍事基地撤出，駐阿美軍當時在聲明中說，將在135天內將人數減至8,600人。8月，美國國防部再表示，駐阿美軍將在11月底前縮減至「不到5,000人」。

責任編輯：尹航

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