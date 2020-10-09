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【台海局勢】大陸軍機再入西南空域 台軍演練棄用實彈怕走火？

國情動向 13:14 2020/10/09

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台海局勢日趨緊張，台灣軍方周五（9日）在西南海域展開海空聯合操演，展示台方對西南海空域具有完整的掌控能力。但演習據報採用非實彈形式進行，估計是想避免與頻繁出沒該處海域的解放軍艦機擦槍走火。同日上午，解放軍軍機現身西南空域，再次以廣播要求台軍勿干擾「正常行動」。

台媒報道，解放軍一架運8運輸機當日上午7時45分進入西南空域，飛行高度7000米，台空軍照例升空警戒，二度廣播驅離。解放軍機師再次以廣播回應：「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動。」約同一時間，一架美軍空中加油機及一架大陸軍機現身巴士海峽周邊。

台軍的成功級巡防艦，擁有一定的防空能力

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至於台軍本次的演習區域，域接近台空域的西南角。同日執行的「空層空域操演」的演訓範圍相當廣，操演空域高度和反潛機的飛行高度相近。台海軍前軍官指，台軍本次或派出巡防艦、反潛直升機、劍龍級潛艦等進行聯合反潛、搜查訓練。台軍現役成功級巡防艦具有區域防空能力，對大陸軍機有嚇阻能力。

在演習舉行前數天，台國防部長嚴德發出席立法院會議時，曾表明本次演習不會採用實彈。國民黨主席江啟臣當日質問，台軍在這種敏感時刻進行例行性演習，是否有意外防止機制，避免擦槍走火。嚴德發回應稱，西南海空域操演並沒有實彈，海軍及空軍都有相關應處機制。

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責任編輯：陳建錫

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