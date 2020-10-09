第四季旅遊行情如何？中國旅遊研究院：謹慎樂觀轉向相對樂觀

內地黃金周假期已結束，期間國內旅遊收入逾4,600億元人民幣，按可比口徑按年恢復約7成。中國旅遊研究院（文化和旅游部數據中心）表示，對第四季度旅遊市場保持樂觀預期，預計全年旅遊經濟呈「U型」恢復是大概率事件，全年旅游發展預期有望從謹慎樂觀轉向相對樂觀。

全年旅遊發展有望從謹慎樂觀轉向相對樂觀

假期結束後，中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）主要負責人員接受媒體采訪，就旅遊消費、市場景氣、產業創新、文化和旅遊融合發展、全年旅遊經濟形勢等主題，回應旅遊業界的共同關注。

中國旅遊研究院表示，依托國內超級大市場，中國旅遊經濟已進入防疫常態化全面復工復產復業新階段，旅遊消費信心全面恢復，旅遊發展潛力全面釋放。

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在接待國內遊客人次、國內旅遊收入方面，與端午節假期相比，恢復進度分別提高了28個和39個百分點。人均每次旅遊消費也有明顯增加，旅遊經濟穩中向好的基本面進一步穩固，全年旅遊發展預期有望從謹慎樂觀轉向相對樂觀。

對於全年旅遊形式，中國旅遊研究院稱，結合宏觀經濟和疫情防控形勢，以及黃金周假期旅遊市場表現，對第四季度旅遊市場恢復和產業振興保持樂觀的預期，預計全年旅遊經濟呈「U型」恢復和振興發展態勢將是大概率事件。

跨境旅遊有望今冬明春逐步恢復

入出境旅遊市場取決於國際疫情、簽證限制、航空開放等條件，預計四季度仍將在底部盤整，部分國家和地區會逐步恢復國際航線，解除對中國旅遊禁令，入出境旅遊市場有望根據各國疫情防控形勢在今冬明春逐步恢復。

中國旅遊研究院還對地方和業界提出建議，目前，要進一步擴大冬季旅遊產品的優質供給，鞏固全年旅遊經濟穩中向好的基本面。重視冬季冰雪、避寒、鄉村旅遊、體育旅遊等需求的變化，指導冰雪資源富集區根據地方特色，結合民宿、運動、度假、溫泉、研學等開發新的冬季旅遊項目及產品，加強在冰雪資源匱乏的南方地區開展冰雪旅遊宣傳。

責任編輯：尹航

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