  • 29°C
香港時間 : 20201009日 (五) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為5G】比利時兩電訊商受壓棄華為 改用諾基亞設備

國情動向 13:58 2020/10/09

分享：

在美國拉攏盟友圍堵封殺下，中國電訊設備巨頭華為在歐洲再遇挫折。據路透社報道，法國電訊商Orange旗下比利時公司Orange Belgium，以及比利時電訊商Proximus，決定逐步在比利時和盧森堡，將華為生產的移動設備，替換為諾基亞（Nokia）的設備。

消息人士透露，在美國指責華為設備或被中國政府用於間諜活動後，上述兩間共享移動網絡的營運商面對政界壓力，被要求棄用華為設備。Orange、Proximus、諾基亞、華為均未回應。

值得注意，比利時首都布魯塞爾是歐盟行政機構和議會所在地，屬於戰略要地，受到美國情報機構的特別關注。

消息人士稱，有一種根深蒂固的觀點認為，要推動華為退出。此外，由於美國限制對華為芯片供應，外間也愈來愈擔憂華為的設備生產能力。

盡管中國和華為一直否認間諜指控。但報道指出，事件反映歐洲電訊商屈服於政治壓力，在5G網絡中放棄華為設備。

事實上，其他歐洲國家正加強對華為限制，德國據報將更嚴格審查電訊商；英國亦宣布2027年前移除華為5G設備，並面臨提前壓力；法國亦傳計劃2028年前逐步禁用華為。

【華為禁令】蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止

【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G

【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆

美圍堵下正面迎戰iPhone 12！傳華為下周發佈Mate 40（組圖）

【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G
2020/10/08
【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G
美圍堵下正面迎戰iPhone 12！傳華為下周發佈Mate 40（組圖）
今日
美圍堵下正面迎戰iPhone 12！傳華為下周發佈Mate 40（組圖）
【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆
今日
【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆
【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元
2020/10/06
【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元
【華為禁令】蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止
2020/10/02
【華為禁令】蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止
科技戰 政治 經濟 5G 電訊商 電訊 布魯塞爾 德國 盧森堡 比利時

下一篇文章

【台海局勢】大陸軍機再入西南空域 台軍演練棄用實彈怕走火？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說
【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說
罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話
罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話
【華為風暴】斯洛伐克總統拒演講後 當地安全論壇解除華為贊助關係
【華為風暴】斯洛伐克總統拒演講後 當地安全論壇解除華為贊助關係
【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍
【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍
解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？
解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？