【華為5G】比利時兩電訊商受壓棄華為 改用諾基亞設備

在美國拉攏盟友圍堵封殺下，中國電訊設備巨頭華為在歐洲再遇挫折。據路透社報道，法國電訊商Orange旗下比利時公司Orange Belgium，以及比利時電訊商Proximus，決定逐步在比利時和盧森堡，將華為生產的移動設備，替換為諾基亞（Nokia）的設備。

消息人士透露，在美國指責華為設備或被中國政府用於間諜活動後，上述兩間共享移動網絡的營運商面對政界壓力，被要求棄用華為設備。Orange、Proximus、諾基亞、華為均未回應。

值得注意，比利時首都布魯塞爾是歐盟行政機構和議會所在地，屬於戰略要地，受到美國情報機構的特別關注。

消息人士稱，有一種根深蒂固的觀點認為，要推動華為退出。此外，由於美國限制對華為芯片供應，外間也愈來愈擔憂華為的設備生產能力。

盡管中國和華為一直否認間諜指控。但報道指出，事件反映歐洲電訊商屈服於政治壓力，在5G網絡中放棄華為設備。

事實上，其他歐洲國家正加強對華為限制，德國據報將更嚴格審查電訊商；英國亦宣布2027年前移除華為5G設備，並面臨提前壓力；法國亦傳計劃2028年前逐步禁用華為。

【華為禁令】蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止

【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G

【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆

美圍堵下正面迎戰iPhone 12！傳華為下周發佈Mate 40（組圖）

【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁