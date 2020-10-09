【內循環】17城市去年人均消費超過3萬 上海深圳最高

▲ 內地17個城市去年的人均消費突破3萬元

在以「內循環」為主的經濟模式下，國內消費力將與經濟發展速度直接掛鉤。內地財經媒體整成了全國35個大城市在2019年的消費數據，在人均消費支出方面以上海、深圳和北京最高，而進入榜單前10名的仍以南方城市較多。其中，共17個城市人均消費支出超過3萬元（人民幣，下同），5個突破4萬元。

《第一財經》報道，上述17個城市中，除了長沙和武漢，其餘15個均位於東部沿海發達地區，主要集中在長三角、珠三角和京津。5個人均消費支出超過4萬元的城市中，上海去年以45,605元排行第1，且比前年增長5.2%，同時也是人均可支配收入最高的城市，人均可支配收入達69,442元。深圳和北京的人均消費均超過43,000元。廣州近年在金融、互聯網等產業方面發展稍慢，但仍以41,999元排在第4。至於因數字經濟而快速發展的杭州，則以40,016元排第5。

值得一提的是， 廣州人均社會消費品零售額居國內主要城市第一位，在 各類消費中，餐飲消費活力持續旺盛，其人均餐飲消費連續多年保持全國第1。

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另從消費率來看，即人均消費支出與生產總值（GDP）的比例，有 7個城市超過30%，分別是溫州、哈爾濱、瀋陽、天津、石家莊、蘭州和東莞。相比之下，這項數據較低的主要是南方的一些生產型城市、製造業大市，如常州、無錫、南通、合肥，以及深圳等。 這些製造業大市以生產終端消費品為主，其產品並不僅要滿足本地需求，出口的也比較多。相比之下，部份城市生產的終端產品需求較少，輸入的產品比較多，也對數值產生影響。

湖南社科院研究員童中賢指出， 居民人均消費的高低受到不同因素的影響，比如樓價、物價、可支配收入等。 總體上看，人均可支配收入愈高的城市，居民的人均消費支出也越高。 不過，人均消費支出也受到一些結構性因素的影響，比如城市化率愈高的城市，往往全體居民的消費支出也較高。 中國社會院副院長蔡昉教授則提到，目前全國約有40%農村人口，他們在居民消費中只佔22%，顯然農村居民消費的提高，是未來拉動中國經濟最大的潛力。

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責任編輯：陳建錫

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