【中美角力】特朗普被批兩大笨拙  注定輸掉對中國新冷戰

中美角力白熱化,美國總統特朗普對中國咄咄逼人,令中美關係跌落冷點。曾在共和黨喬治布殊(George Bush)政府擔任副國務卿的佐利克(Robert Zoellick)在報章撰文,指美國本可在跟中國的競爭裡完勝,但特朗普犯下兩大筆敗,讓他注定輸掉這場新冷戰。

佐利克在華盛頓郵報(The Washington Post)發表題為「特朗普正輸掉與中國的『新冷戰』(Trump is losing his new 'Cold War' with China)」;其中,特朗普無論在貿易及安全議題上,都同樣笨拙(bumbling)。

佐利克形容,「特朗普的對華貿易方案就是敗筆(Trump’s trade package with China has been a bust)」。

貿易上:沒有改變中國的貿易壁壘和規則

他指出,特朗普政府沒有改變中國的貿易壁壘和規則,而是選擇運用國家主導的貿易政策,結果反令美國面臨損失,例子諸如:

特朗普發起美國與中國的貿易衝突後,要花費280億美元來補償美國農民。

特朗普的關稅措施,讓美國人每年要爲買3500億美元中國商品時,付出更多錢。

穆迪分析公司估計,特朗普與中國的貿易戰,導致美國減少了30萬個就業機會。

佐利克再舉出連串數字,說明特朗普貿易政策失敗;其中,特朗普上任時,宣稱要結束美國對華貿易逆差;但2019年的逆差——3460億美元,與2016年的逆差相當。

而且,趨勢對中國是有利的,今年截至8月美國對中國的出口僅增長了1.8%,而中國對美國的出口猛增20%。更糟糕的是,特朗普主政下美國的全球貿易和服務逆差,已從2016年的4810億美元增加到2019年的5770億美元,部分原因是許多產品的來源從中國變爲其他國家,而並非美國國內生産商。

對於科技戰,佐利克指,「圍繞TikTok的胡鬧向世界發出信號:特朗普希望對公司和投資進行政治控制,高管們必須付出政治恩惠才能贏得白宮的支持」。

他又指,特朗普關於制裁、出口管制、投資審查、海外業務、簽證、供應鏈的一連串威脅,也許是在以國家安全爲幌子掩蓋恐嚇。

安全議題:美國發出恐懼和軟弱信號

在安全議題上,佐利克批評,「特朗普的安全政策與他的經濟政策同樣笨拙(Trump’s security policies match his economic bumbling)」。

佐利克舉例,特朗普威脅切斷與韓國和日本的盟友關係,除非它們滿足他的想法。特朗普無法理解經濟聯繫如何能促進安全,特朗普又對人權毫無興趣。

他直指,特朗普的追隨者認爲,驅逐記者、關閉領事館和制裁中國官員都是在顯示實力,但實際上,美國發出的是恐懼和軟弱的信號。

佐利克說,美國原本可以成功地與中國競爭。畢竟中國面臨著巨大的經濟、人口、健康和環境問題;而「美國優先」不應意味著美國自行其是。印太周邊國家希望美國與中國競爭,而不是擺出遏制中國的架勢。

「中國一直在國際組織內努力推進國家利益,而美國卻在搞脫離,有時幹脆拂袖而去」,佐利克說。

「對中國與蘇聯不同之處 無知得可憐」

佐利克又指,「特朗普和他的下屬大肆宣揚新冷戰,但他們對美國如何打贏舊冷戰,以及中國與蘇聯的不同之處,卻無知得可憐。他們漸漸走向了雙輸的戰略:美中可以互相傷害——但這樣做的目的是什麽呢?他們把敵對當作了戰略」。

佐利克在千禧年後,先後任美國貿易代表(2001-2005年)、副國務卿(2005-2006年)及世銀總裁(2007-2012)

【華盛頓郵報Trump’s trade package with China has been a bust原文】

