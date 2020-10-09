A股節後開門紅 滬指放量升1.7%創業板指升近4%

內地十一長假後A股復市，上證綜合指數高開高走收升1.7%，創業板指更大漲近4%。北向淨流入超112億元（人民幣，下同），單日淨流入額創7月6日以來新高。

分析師稱，長假期間外圍市場短期波動後企穩，外盤擔憂消退，加上中國經濟穩步復甦、人民幣匯率回升等，外資有望繼續流入，利好股市。

北向淨流入112億元

滬指早盤高開高走，午後橫盤震盪，收市報3272.08點，升1.68%；深證成指報13289.26點，升2.96%。創業板指升3.81%，報2672.93點。

兩市成交小幅放量，合計7113億元，其中滬市成交2642億元，深市成交4471億元。北向資金全日淨流入112.67億元，其中滬股通淨流入21.54億元，深股通淨流入91.13億元。

行業板塊普遍上漲，電子製造、電氣設備、新材料、計算機設備、光伏、光刻膠概念等漲幅居前，景點旅遊、酒店餐飲、免稅板塊表現較差。

機構樂觀看待10月後續行情

安信證券指，樂觀看待10月後續行情。國內基本面組合依然較優，經濟復甦仍在深化，政策層也並未釋放邊際收緊信號。未來一個階段，A股企業盈利預期有望上修，流動性預期將趨於平穩，五中全會（10月26日至29日召開）及「十四五」規劃建議稿等有望提振市場風險偏好。

中信證券認為，三、四季度的國內經濟數據和A股業績有望持續超預期。經濟依舊處於恢復途中，基本面逐月逐季修復的趨勢不變，預期還會被數據不斷強化。

浙商證券認為，隨著十月重要會議臨近，提升風險偏好，疊加假期海外市場利空消化，國內經濟延續復甦，流動性季節性回流，市場有望迎來紅十月。投資可關註三條線索，一條是前期調整較為充分，近期行業景氣向上，且有事件催化的板塊，包括醫藥，消費電子，新能源車，計算機等；另外一方面，關註「十四五」產業規劃預期相關板塊，包括光伏，新材料，券商等；第三方面，持續關註三季報高景氣方向的行業龍頭。

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責任編輯：蒯宇澄

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