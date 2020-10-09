中國9月財新服務業PMI升至54.8  供需加速恢復但風險仍存 

隨著內地服務業加速恢復，9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54.8，較8月提高0.8個百分點，升至3個月高位，並連續5個月處於擴張區間。不過，疫情以及美國大選的不確定性，仍是對企業經營前景構成負面影響的關鍵風險因素。

此前公布的9月財新中國製造業PMI錄得53，較8月下降0.1個百分點，受此拖累，9月財新中國綜合PMI下降0.6個百分點至54.5。

這一走勢與統計局PMI並不一致。國家統計局公布的9月服務業商務活動指數上升0.9個百分點至55.2，綜合PMI則上升0.6個百分點至55.1。

綜合新出口訂單指數今年首升擴張區間

9月服務業新訂單指數小幅上升，連續五個月處於擴張區間。調查樣本顯示，市況轉強，新項目開發，有助於提振銷售。在服務業與製造業訂單雙雙上升的支撐下，綜合新訂單指數繼續提高。

服務業新出口訂單指數連續三個月處於收縮區間，且降幅較8月小幅擴大。部分受訪企業反映，疫情繼續對出口銷售造成衝擊。9月製造業新出口訂單指數錄得2017年9月以來最高，帶動綜合新出口訂單指數今年以來首次升入擴張區間。

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隨著市場回暖，服務業企業連續第二個月增加用工，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但僅略高於榮枯線。製造業企業結束了連續八個月壓縮用工的狀態，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。綜合看，兩大行業企業總體用工規模繼續擴張。

雙循環格局面臨極大挑戰

9月服務業投入品價格繼續上升，製造業原材料購進價格指數連續四個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本繼續上升。

9月服務業收費價格連續第二個月上升，但部分受訪企業表示，為吸引新訂單，加價空間有限。製造商繼續小幅上調產品售價，幅度低於8月。綜合產出價格繼續上升，但升幅輕微。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於新冠疫情之後的恢復期，恢復速度還有所加快。疫情後製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

責任編輯：尹航

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