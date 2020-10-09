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調查機構：中國手遊廠商9月賺19.2億美元 佔全球28.8%

經濟脈搏 16:06 2020/10/09

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新冠肺炎疫令各地民眾減少外出活動，卻間接讓遊戲產業受惠。市場調查機構公布中國手遊廠商9月在AppStore、GooglePlay兩大平台上的收入排名，上榜的30間廠商全球賺19.2億美元（約149.76億港元），佔全球手遊業總收入28.8%。而全球手遊廠商收入的100大排行，共36間中國廠商上榜，佔37%。

SensorTower報告指，榜首位置延續對上一個月的陣容，前3名分別是騰訊（0700），網易（9999）和莉莉絲。在海外創下國產模擬手遊月收入最高紀錄的莉莉絲《萬國覺醒》，上月23日登陸中國區AppStore穩居暢銷榜前5。上市首周，該遊戲在AppStore預估收入達1350萬美元（約1億港元），刷新國內同類手遊的首周收入紀錄。

【中國經濟】滬指收升0.6% 遊戲概念股走強

另米哈遊發行的《原神》自上月28日全球發行以來，穩居中國區AppStore手遊收入榜前3。在海外市場，《原神》進入美國，德國，法國，日本，韓國等多個市場暢銷榜前5。在該遊戲的刺激下，米哈遊9月收入按月激增61%，創下新紀錄。而本月首周，該廠商收入已超過上月全月。

【中美角力】騰訊在美遊戲投資 傳引來美國國安審查

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責任編輯：陳建錫

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