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【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位  拱手讓中國

國情動向 17:34 2020/10/09

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【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位  拱手讓給中國

中國政府周五（9日）宣布，正式加入世衛組織有份牽頭的「新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）」，以促進疫苗公平分配，並承諾發展中國家可優先獲得疫苗。惟聲言退出世衛的美國，並未參與這個計劃。美媒彭博社對此評論稱，特朗普在全球領導地位留下空白，讓中國填補。

COVAX計劃全稱Covid-19 Vaccines Global Access，由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟（GAVI），及流行病預防創新聯盟（CEPI）共同主導，旨在確保新冠疫苗授權使用後，能迅速、公平地把疫苗分配給世界。目前全球絕大部份國家、即172國家或地區，已加入或表明加入此計劃。

美國與世衛鬧翻後　明確表示不加入COVAX

美國彭博社周五評論，中國參與由世界衛生組織支持的這項疫苗行動，將填補特朗普政府在全球衛生領導地位上的空白。

【新冠疫苗】中國正式加入新冠肺炎疫苗實施計劃 美俄未參加

【新冠疫苗】京駁中國疫苗貴過歐美沒依據 「合理價格向世界提供」

這一決定可能成爲中美之間的另一個爭論點，因爲中美這兩大經濟體之間的緊張關係在貿易、技術和人權等方面不斷升級。

特朗普政府已表明拒絕加入COVAX。白宮發言人宣稱，美國不會「受到受腐敗的世界衛生組織和中國影響的多邊組織的限制」。

彭博社評論則稱，中國的參與對COVAX來說是一個巨大的勝利，因爲即使是向中國14億人口中的一小部分人提供疫苗，也顯示出中國的角色。

新冠肺炎疫苗定價多少？ 內地官員這樣說

【新冠疫苗】巴西志願者試中國科興疫苗！94.7%無副作用

對中國來說，參與該項目將提供一種事實上的保險政策，使中國能夠獲得任何研製成功的疫苗；中國政府還可以爲一種成功的疫苗提供生產支持，而不管疫苗是由哪個國家開發的。

彭博社認爲，中國參與COVAX這一決定還可能有助提升中國形象。此前，外界對中國應對疫情的手法有不同的聲音。

中國加入COVAX　達一石多鳥的效果

而中國外交部發言人華春瑩在宣布加入COVAX時表示，這是中國秉持人類衛生健康共同體理念、履行自身承諾推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。

華春瑩指出，中方鄭重承諾，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

【新冠肺炎疫苗】試驗顯示　科興疫苗對老年人似乎安全

【新冠肺炎疫苗】數十萬人接種後無人感染　國藥疫苗能抗變種

她表示，中國多支疫苗研發處於國際領先水平，並具備充足的生產能力，但仍決定加入「實施計劃」，目的是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。中方亦將通過計劃，與有關國家加強疫苗合作。

COVAX旨在2021年底前，交付20億劑安全且有效的疫苗。據報目前全球約170國家加入COVAX ，但美國、俄羅斯等大國都不加入。

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責任編輯：鄧國強

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