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抗嚴寒！解放軍新型保溫方艙曝光 中印邊境駐軍用上？ （組圖）

國情動向 17:40 2020/10/09

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解放軍近日曝光新型拆裝式自供能保溫方艙（組合屋），指具備「官兵自建、能源自足」，適應高原環境能力強，可在-55℃、海拔5500米區域正常作業，並已落戶高原邊防部隊。

近月中印兩軍邊境高原對峙，即將面臨挑戰之一，是當地平均零下30度的寒冬。據內地傳媒稱，解放軍在中印邊境班公湖岸邊新建的駐軍點，應該就是這款國產拆裝式自供能保溫方艙。

解放軍新聞傳播中心時政部主辦的微信公眾號「學習軍團」昨發布，近日，一個由宿舍、食堂、集成盥洗室、乾式自潔廁所、庫房、微電網、供暖設備等7個模塊組成的新型拆裝式自供能保溫方艙，正式落戶解放軍高原邊防部隊。

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該保溫方艙具備「官兵自建、能源自足」特點，高原環境適應性強，可在溫度-55℃，海拔5500米區域正常作業，全道路適應，安裝時間短，工法簡單。

其中，最大特點是採用被動式太陽房與主動式太陽能集熱結合方式，為室內供暖，在室外-40℃條件下，可保障室內溫度高於15 ℃，遭遇長時間的雨雪天氣時，也可採用柴油暖風機應急供暖。

據了解，兩年來拆裝式自供能保溫方艙已在少數高原高寒地區哨所配備使用，經受高原寒冬考驗，官兵反映此房為極寒條件下工作學習訓練提供了良好的住用保障。

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責任編輯：林佩怡

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