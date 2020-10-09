二手平台：華為舊手機價不跌反漲 保值程度超越iPhone

華為遭到美國政府封殺，外界憂慮其庫存的高端芯片（又稱晶片）耗盡後，手機業務恐無以為繼，令許多消費者都不敢下手。但內地二手平台周五（9日）發表今年第3季度行情報告指，二手華為手機的市價不跌反漲，保值程度更已超越蘋果的iPhone，而其中一個原因，正是它很大可能面臨絕版。

▲ 華為多個型號的手機，在二手價格上不跌反漲

二手平台「轉轉」的報告指，二手市場國產主力手機的價格普遍出現漲幅，包括華為、榮耀、小米與vivo等牌子，均有著不同程度的漲價，9月底價格和6月底相比漲幅最高超過12%。搭載麒麟芯片的華為手機在二手市場的價格，更是一直呈現上揚姿態。其中，華為上代旗艦Mate 30系列最為顯著，Mate 30 128G的4G和5G版本、Mate30 Pro 128G的4G版本，漲幅均已超過10％，普遍升價至少300元人民幣，Mate 30 128G的5G版本更漲了12.92％。

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至於消費者關心的保值問題，不少國產手機已超越蘋果，華為上半年旗艦機型P40 Pro 5G以84.96％保值率位列第1，vivo X50 Pro和小米10則分列第2及第3位，而蘋果當前最保值的是iPhone SE2，僅排在第7。報告指，華為二手機漲價一方面受到新機價格影響，另一方面則是麒麟芯片即將絕版，後者不但令搭載了麒麟芯片的二手手機見漲，在非官方的自營商店，麒麟芯片新機的價格也開始變得「奇貨可居」，更不時傳出商家大量囤貨的消息。

報告還提到，國內二手市場的5G手機交易也出現明顯增長，5G手機換機潮有望在4季度全面開啟，在現階段買手機，不論新機還是二手，5G已成為必備條件。

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責任編輯：陳建錫

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