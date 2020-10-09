▲ 【中美角力】黃奇帆：美國跟中國金融脫鉤是自殺 因我們有3法寶

美國總統特朗普多次揚言美國可跟中國經濟脫鉤，聲稱美國沒有損失，美國政商界更屢傳，美方除科技及產業外，下一步謀求與中國金融脫鉤。熟悉金融業的前重慶市市長、現任中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆指出，美國若擴大對中國脫鉤範圍、在金融領域脫鉤，美國等同自殺。

黃奇帆周五（9日）在第八屆中國中小企業投融資交易會「小企業，大夢想」高峰論壇發表主旨演說時表示，美國若尋求在金融領域與中國「脫鉤」，是「殺敵一千，自損兩千」，即「等同於自殺」。

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他分析指，中國有三大因素可抵禦國的動作：

第一，資本項下沒有自由兌換。「始終謹慎謹慎再謹慎，沒有自由兌換就無法隨意衝擊中國」。 第二，外資金融機構在中國的價值300萬億人民幣的金融資產中，僅佔1.8%，「翻不了大浪」。 第三，在中國運行金融業務，必須受中國憲法限制，否則「照樣處罰你」。

有分析指，黃奇帆的這番話意味着，美國一旦抽離在中國的資產，對中國金融體系難有實質損害。

黃奇帆曾被指是經濟專家型官員，他近期先後多次談中美關題。上月18日，黃奇帆曾引用《孫子兵法》，談中美脱鈎言論背景下的「變」與「不變」，稱「先為不可勝，而後可勝」，要先把自己的薄弱環節表現出來，把薄弱環節「消化」，再找準機會，打敗對手，「要具體分析十大脱鉤內容，包括脱鉤後的衝擊、制勝的辦法」。

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黃奇帆在8月8日的中國險壽百人峯會上，亦有談到應對中美貿易摩擦與「脱鉤論」。黃當時提出，中國應始終堅持4個原則：

丟掉幻想，準備鬥爭

保持定力，增強信心

守住底線，靈活應對

及抓住關鍵，補齊短板，做好自己的事

他並提出，中國要認清五個趨勢：

全球化的總趨勢不會變，多極化的全球化正在孕育

世界經濟向亞洲東移的趨勢不會變

新一輪工業革命正在發生，有望拉動全球經濟走出衰退

中國更深、更高層次的改革開放趨勢不會變

在內循環為主體、雙向循環互動的格局推動下，中國經濟具有強大的增長潛力

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責任編輯：鄧國強

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