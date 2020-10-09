▲ 【中美角力】美中脫鉤即丟6萬億市場 黃奇帆稱是推美企去死

美國總統特朗普多次揚言美國可跟中國經濟脫鉤，聲稱美國沒有損失。但熟悉經濟的前重慶市市長、現任中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆指出，美中一旦脫鉤，美國企業即丟失5萬億元人民幣、折合5.78萬億港元的市場，受影響的美國企業1萬間，對部份企業來說，丟了市場即丟了自己的命。

黃奇帆周五（9日）在第八屆中國中小企業投融資交易會「小企業，大夢想」高峰論壇發表演說時，回應了美國特朗普所倡議的美國跟中國經濟脫鉤論。

「美國有沒有能力脫鉤 我持有99%懷疑」

黃奇帆指，最近二十多年，美國在中國有1萬多個企業，形成了5萬億元人民幣（折合5.78萬億、近6萬億港元）的產值，資本投資回報率達到10%，銷售利潤率達到7%。

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「如果這1萬多個企業聽了特朗普的話全面撤資，他們將丟掉5萬億人民幣的市場，而丟了市場就等於丟了自己的命。從這個意義上，我對特朗普的撤資脫鉤（說法），在美國有沒有能力實施持有99%的懷疑」。

黃奇帆認爲，不管是貿易脫鉤、技術脫鉤還是投資脫鈎，對中國都會帶來衝擊的，但這種衝擊是可以忍受和調整的，假以時日還會倒逼中國更上一層樓。不過，美國的脫鈎將導致美國的一些具體的企業，走向死亡的道路。

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他具體提到，中國去年買的3000億美元（折合2.3萬億港元）芯片裏面，有兩千億美元（折合1.55萬億港元）跟美國7間芯片廠有關，他們如果真要脫鉤，中國市場的兩千億美元就「停了火」，對中國當然形成重大衝擊，但是對美國也有影響。

美國芯片產業一脫離中國 會立即萎縮

正如美國一家諮詢公司所說，如果美國的芯片企業跟中國脫鉤，要不了三年，美國芯片企業在中國的兩千億美元市場就會被歐洲、亞洲包括中國自己的芯片企業覆蓋，美國企業就會徹底的脫離了中國市場。而芯片是一個高資本投資、高成本折舊的一個系統，一旦丟了中國的市場，美國的芯片企業立馬就變得虧損，進而沒有資金進行後續的推進，將進入螺旋式的萎縮過程。

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黃奇帆在演說中又舉例，美國若尋求在金融領域與中國「脫鉤」，是「殺敵一千，自損兩千」，即「等同於自殺」。

他分析指，中國有三大因素可抵禦國的動作：

第一，資本項下沒有自由兌換。「始終謹慎謹慎再謹慎，沒有自由兌換就無法隨意衝擊中國」。

第二，外資金融機構在中國的價值300萬億人民幣的金融資產中，僅佔1.8%，「翻不了大浪」。

第三，在中國運行金融業務，必須受中國憲法限制，否則「照樣處罰你」。

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黃奇帆曾被指是經濟專家型官員，他近期先後多次談中美關題。上月18日，黃奇帆曾引用《孫子兵法》，談中美脱鈎言論背景下的「變」與「不變」，稱「先為不可勝，而後可勝」，要先把自己的薄弱環節表現出來，把薄弱環節「消化」，再找準機會，打敗對手，「要具體分析十大脱鉤內容，包括脱鉤後的衝擊、制勝的辦法」。

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責任編輯：鄧國強

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