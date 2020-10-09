停播一年 央視復播NBA賽事 內地網民這樣評論

中央電視台發言人表示，籃球運動在中國有着廣泛的群眾基礎和球迷的收視需求，央視體育頻道於周六（10日）上午恢復播出NBA比賽，是正常的轉播安排。

發言人指出，在剛過去的中國國慶中秋雙節，NBA向廣大中國球迷表達了節日祝福，也注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是今年初以來，NBA在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面，做出積極努力。

「央視網體育」早前在微博發布消息指出，央視CCTV5體育頻道將於10日上午直播NBA總決賽第5場湖人隊對熱火隊的賽事。

對於央視復播NBA，內地有球迷狂喜直呼「不可思議，像作夢一樣」、「我見證了停播到復播，我的眼淚啊」、「完全不敢相信啊！」

但也有許多網民對此感到氣憤，稱「作為黨的喉舌，央視居然率先服軟」、「辱華的事件就這樣過去了？」、「怪不得美利堅看不起」、「傷了中國人的心」、「要麼就禁到底，要麼就別禁，自己打自己的臉真的好丟人」。還有網民回覆稱：「央視復播NBA不是央視說了算的，應該有更高層面的考慮」。

去年NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在Twitter聲援香港示威者，引發中方抗議。央視停播NBA賽事至今一年多，為自80年代播放NBA賽事以來的首次。

【NBA風波】回顧中國3度停播NBA 看中美關係起落

【NBA風波】話你知 外企在中國要小心兩大「政治不正確」雷區

【NBA風波】騰訊復播NBA央視跟唔跟？要考慮三個問題

【NBA風波】拆局：NBA事件忽降溫 民粹「愛國」惹反彈

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道