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【中美角力】耿爽聯合國發言列10事實  批美癡迷窮兵黷武

國情動向 10:52 2020/10/10

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第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會當地時間9日舉行一般性辯論。中國常駐聯合國副代表耿爽針對美國代表發言攻擊抹黑中國，行使答辯權，細數美國在裁軍與國際安全領域「倒行逆施」的「癡迷窮兵黷武」等10個事實，回擊美方言論。

外交部軍控司10日在官方微博「戰略安全與軍控線上」發布消息指出，聯大裁軍與國際安全委員會負責處理軍控、裁軍、防擴散等國際安全事務，會議期間各國進行一般性辯論，並就核武器、生化武器、化學武器、常規武器、網路、外空等議題進行專題討論。在9日一般性辯論中，美國代表再次就新冠肺炎疫情指摘中國並稱，俄羅斯和大陸不斷發展核力量，國際和平與安全因此受到嚴重威脅。

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中國代表團根據聯大議事規則行使答辯權，耿爽表示，中方明確拒絕美國代表的無端指責，並以10個事實，指美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅：

一、癡迷窮兵黷武。美國軍費常年高居世界第一，2019年達7000多億美元，佔世界軍費總開支近40%，超出排在美國之後10個國家軍費開支的總和。

二、重拾冷戰思維。美國在《國家安全戰略報告》、《核態勢審議報告》中公然將中國、俄羅斯定位為戰略競爭對手，渲染外部威脅，挑動大國對抗。

三、奉行單邊主義。美國撤出《中導條約》、退出伊核全面協定，取消對《武器貿易條約》的簽署，消極對待續簽新《削減進攻性戰略武器條約》，對多雙邊軍控條約體系採取赤裸裸的實用態度。

【中美角力】習近平暗批美靠拳頭大　籲聯合國主持公道（有片）

耿爽批美國散播「政治病毒」 中美聯合國就疫情交鋒

四、謀求自我鬆綁。美國不斷升級核武庫，降低核武器使用門檻，利用所謂「三邊談判」藉口逃避自身核裁軍特殊責任，近期甚至討論重啟核子試驗問題。

五、大搞政治操弄。美國在核不擴散問題上奉行雙重標準，濫施單邊制裁，藉伊核、朝核等熱點問題整治異已，推行地緣政治議程。

六、打破戰略平衡。美國在亞太、中東歐部署反導系統，尋求在亞太和歐洲地區部署陸基中導，企圖強化軍事存在，建立絕對優勢。

七、阻擋生物軍控。美國獨家反對《禁止生化武器公約》核查議定書談判，妨礙國際社會對各國生物活動進行核查的努力，成為生物軍控進程的絆腳石。

八、遲滯化武銷毀。美國作為世界上唯一擁有化學武器庫存的國家，多次推遲化武銷毀時間，消極履行自身義務，成為建立「無化武世界」的最大障礙。

耿爽代表中國在聯合國發言 批駁美英涉疆錯誤言論（附英語發言片段）

耿爽履新中國常駐聯合國副代表（附「精句」片）

九、推動星球大戰。美國組建外空軍，成立外空司令部，加速開展外空武器試驗和軍事演習，威脅外空安全，嚴重悖離和平利用外空的理念。

十、構建駭客帝國。美國通過「棱鏡門」等專案在全世界大肆開展網路攻擊和監聽活動，大力發展網路作戰能力，企圖稱霸網路空間。

耿爽並指，多邊軍控和裁軍進程事關國際和平與安全、各國安寧與福祉,聯合國會員國無論大小、貧富、強弱都有責任和義務平等參與。單邊主義、例外思想、霸凌行徑根本行不通！

責任編輯：鄧中建

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