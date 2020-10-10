【中美南海角力】美驅逐艦再闖西沙領海  解放軍批美軍事挑釁

解放軍南部戰區昨晚發文指摘美國海軍飛彈驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）9日闖入中國西沙領海。根據美軍第七艦隊發布，麥凱恩號當天曾在艦上進行防衛演習。

據解放軍南部戰區官方微博9日深夜發布，南部戰區新聞發言人張南東大校表示，10月9日，美軍麥凱恩號未經中國政府允許，擅自闖入中國西沙「領海」。南部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

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張南東稱，美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁。

他並稱，中國要求美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發不測事件。戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

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美軍第七艦隊臉書專頁9日發布麥凱恩號在艦上進行小艇攻擊小組（SCAT）演習的畫面，但並未說明進行演習所在海域。SCAT是美國軍艦上負責防禦小型船隻或低而緩慢飛行物攻擊的小組，主要操作武器是重型機槍。

第七艦隊指出，麥凱恩號是第15驅逐艦中隊成員，是美國海軍最大的前線部隊，也是第七艦隊的主要水面部隊。

責任編輯：鄧中建

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