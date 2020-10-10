【兩岸關係】蔡英文稱對等尊嚴原則下願促成對話 國台辦：九二共識是對話前提

今日是台灣的「雙十節」，台灣的總統蔡英文發表主題為「民主台灣 自信前行」演說稱，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話。

大陸國台辦過去多次強調，「九二共識」是兩岸關係的定海神針，批評蔡政府不承認「九二共識」，導致兩會協商中斷，國台辦與陸委會溝通機制停擺，台海和平穩定受到嚴峻挑戰，兩岸關係發展紅利流失，台灣民眾切身利益受損，強調台海形勢何去何從，在蔡政府一念之間。

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蔡英文指，台灣注意區域安全情勢的變動，包括南海、東海主權爭議，中印衝突，台海局勢變動、港版國安法實施等，令區內民主、和平與繁榮，受到嚴峻的挑戰。蔡英文強調，面對軍事擴張和挑釁，台灣堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。

她強調，台方會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火，亦會和周邊國家交換資訊，加強安全夥伴角色。而面對對岸的軍事擴張和挑釁，台灣將持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力，在外購武器裝備的同時，會堅持加速推動防衛自主。

蔡英文稱，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話。這就是台灣民眾的主張，也是朝野政黨的共識。

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蔡英文指，留意到大陸領導人在聯合國會議上表示，永遠不稱霸、不擴張，期望是一個真正改變的開始。台灣有決心維持兩岸的穩定，但並非台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。

早前國台辦發言人曾多次表示，導致當前台海局勢複雜嚴峻甚至緊張動蕩的罪魁禍首，是「台獨」分裂勢力及其「台獨」活動，最近台灣有人企圖通過「修憲」等手段提出所謂「變更固有疆域」等，實現「台獨」的分裂主張。正是這些挑釁活動，引起大陸的嚴正回應。如這些活動立即停止，台海可以復歸和平穩定。

他強調「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與海基會接觸互動的基礎，「有了這個基礎，兩會就可以恢復商談，沒有這個基礎，甚麼人擔任董事長都是枉然」。

責任編輯：鄧中建

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