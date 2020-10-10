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【中國經濟】人行行長易綱：保持幣值穩定  守護老百姓「錢袋子」

經濟脈搏 12:43 2020/10/10

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中國人民銀行行長易綱在新一期《中國金融》上發表題為「盡可能長時間實施正常貨幣政策，促進居民儲蓄和收入合理增長」文章指，央行要把好貨幣總閘門，保持物價水平總體穩定，促進經濟持續增長，貨幣政策堅持以人民為中心、助力全面建成小康社會。

文章稱，貨幣政策與每一個家庭、每一家企業息息相關，關乎廣大人民群眾的切身利益。貨幣政策堅持以人民為中心、助力全面建成小康社會，最重要的就是守護好老百姓手裡的錢袋子，不讓老百姓手中的票子變「毛」了，不值錢了；讓廣大人民群眾分享國家經濟發展的好處，收入穩步增長。這也是《中國人民銀行法》賦予貨幣政策「保持貨幣幣值的穩定，並以此促進經濟增長」的法定目標。

【中國經濟】人行例會三大變化 四季度貨幣政策怎麼看？

中國8月CPI回落PPI仍為負 通縮隱憂下貨幣政策難收緊

易綱文章表示，金融是現代經濟的核心，貨幣是金融的根基，中央銀行負責調節貨幣「總閘門」，肩負著重要責任和歷史使命。我們需要根據經濟金融形勢變化，科學把握貨幣政策力度，既保持流動性合理充裕，促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長，又堅決不搞「大水漫灌」，將經濟保持在潛在產出附近，減少經濟波動。

近年來，人民銀行根據國內外形勢變化，重點把握好金融業擴大開放、人民幣匯率形成機制改革和貨幣政策之間的關係。2005年7月人民幣匯率形成機制改革以來，歷經百年一遇的國際金融危機、中美經貿摩擦和新冠肺炎疫情等衝擊，人民幣對美元匯率升值約21%，國際清算銀行計算的名義有效匯率升值約34%，實際有效匯率升值約47%。

文章指，得益於中國經濟增長較快和人民幣幣值穩中有升雙重支撐，以硬通貨計算，中國穩坐全球第二大經濟體，同時人均國民總收入持續增長。根據世界銀行統計，中國人均國民總收入由2005年的1760美元，上升到2019年的10410美元。如今，無論是企業進口、對外投資，還是老百姓出國旅游、購物、就學，都能夠深切感受到人民幣匯率基本穩定帶來的實實在在的好處。

人行：貨幣政策「三不變」應對疫情不確定性

十一黃金周後 分析師料人民幣匯率這樣走

此外，文章提出，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，最大程度保護廣大人民群眾合法權益，維護經濟社會安全穩定。一旦出現重大金融風險苗頭，果斷決策，快速處置，堅決不讓局部風險發展成系統性風險、區域性風險演化為全國性風險。堅持分類施策，優先處理可能威脅經濟社會穩定和引發系統性風險的突出問題，在大局穩定的前提下，做到「精準拆彈」。

處置金融風險過程中，堅持推動壓實金融機構及股東的主體責任、地方政府的屬地風險處置責任和金融管理部門的監管責任。出現重大金融風險後，問題機構的股東必須首先承擔損失，股東權益清零後依然存在缺口的，由相關大債權人依法分攤。針對金融市場一度存在的「金融牌照信仰」「規模信仰」等問題，對於嚴重資不抵債的機構，堅決依法實施市場退出，嚴肅市場紀律。

文章稱，2021年是第十四個五年規劃的第一年，中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。人民銀行將堅持以人民為中心的發展思想，繼續扎實做好服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革開放各項工作，守護幣值穩定和金融穩定，為經濟社會平穩健康發展作出新的貢獻。

責任編輯：鄧中建

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